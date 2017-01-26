Yasemin Allen: ‘Seksiliğimden memnunum ama…’

Türkiye-Avustralya-İngiltere üçgeninde yetişti. Hamuruna farklı kültürler kattı. Türkiye’ye kesin dönüş yaptıktan sonra duru güzelliği, masum duruşu ve yeteneğiyle kısa sürede parladı. Dizi filmleriyle de hayatımıza giriş yapan Yasemin Allen’i daha yakından tanımak istedik

Aslen İngilizsiniz, çocukluğunuz Türkiye’de, ergenliğiniz Avustralya’da geçti. Bu durum kafanızı karıştırdı mı?

– Evet. Türkiye’ye döndüğümde bir adaptasyon süreci geçirdim; kadın-erkek ilişkileri konusunda “Böyle olmaz” dedim. Sonra isyan ederek hiçbir şeyi değiştiremeyeceğimi anladım.

Kendinizi nereye ait hissediyorsunuz?

– Aileme ve arkadaşlarıma…

Peki, kendin için neler yapıyorsun?

-Somut, siyah ya da beyaz düşünmemeye başladım. Hayatın potansiyellerden ibaret olduğunu farketmeye başladığım anda, kendimi daha güçlü hissettiğimi anladım. Küçük küçük yönlendirmelerle, tohumlar ekerek, hayatımın istediğim yönde gideceğini biliyorum. Olacak mı? Olmayacak mı? tedirginliğiyle değil de; sanki hayat bana karşı çalışıyormuş ya da şansım yaver gitmezse kurduğum her şey yıkılacakmış gibi olsa bile benim değerim hep aynı yerde, bunu biliyorum. Böyle düşünmeyi nasıl başarıyorum; arkadaşlarıma dönerek, maneviyata odaklanarak, güzel güzel anılar paylaşarak…

Kendini iyi hissetmek adına yaptığın teknik bir şeyler var mı?

– Meditasyon ve nefes çalışmalarına başladım ama bu konuyu çok abartmıyorum. Sürekli herkesin meditasyon yapıp, birbirine pür sevgi ile bağlı yaşadığı bir ortamda yaşamıyoruz. Bu ortamlarda; başarı isteği var, para kazanma hırsı var, herkes bizim gibi düşünmüyor. İnsanlara karşı çok naif olursan, darbeye de açık oluyorsun. Ben, sakin olmayı öğrendim biraz. Nefes çalışmaları onun için iyi oluyor. Hem oyunculuk performansı için, hem de normal hayatta zaten herşey bedenden geçiyor. Bedenini sakinleştirmesini bilirsen, düşüncelerinde ona göre uyum sağlıyor.

Kimine göre yeni neslin masum güzelisiniz, kimine göre de en seksi oyunculardan biri…

– Birinden kaçarken diğerine yakalanıyorsun. Masumiyeti de, seksiliği de hissetmeyi seviyorum. Ama içimde daha çok masum tarafı koruyorum

Aşkla aranız nasıl?

-Aşkı büyüdükçe öğreniyorum. Artık gerçek aşkın arkadaşlıktan çıktığını düşünüyorum. Erkek arkadaşım da bir oyuncu. Bu durum birbirimizi besliyor.

Peki Yasemin, gözlerini kapattığında sen kendini nerede görüyorsun?

Bir tane Jazz barım olsun isterim ileride; Arkadaşlarım gelsin gitsin, oturalım sohbet edelim..vs. İsim olarak Michael Fassbender ile oynamak isterim. Çizgi romanları okuyarak, çizerek büyüdüm dolayısıyla bir süper kahramanı oynamak isterim. Ama şunu biliyorum ki her türlü mutlu olmaya çalışırım, başarı odaklı bir kaygım olmaz benim.