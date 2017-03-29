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29 Mart 2017

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Yarın Regaip Kandili…

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Yarın Regaip Kandili…
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İslam aleminde 3 ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili, yarını cumaya bağlayan gece idrak edilecek.

Regaip Kandili nedeniyle mesaj yayımlayan Din işleri Başkanı Talip Atalay, Regâip Kandili’yle başlayan, Miraç ve Berat kandilleriyle devam eden üç aylarda, rahmet ve mağfiret kapılarının  sonuna kadar açıldığını,  Kadir Gecesi’nin iyi değerlendirebilen müminler için bin aydan daha hayırlı bir gece haline geldiğini, Ramazan ayının  maddî ve manevî anlamda bayrama dönüştüğünü kaydetti.

Atalay, Hz. Muhammed’in  bu zaman dilimlerinde çok daha fazla dua ettiği, namaz kıldığı, oruç tuttuğu, sadaka verdiği, çevresindekileri daha hassasiyetle gözettiği, çeşitli iyilikler yapmaya daha fazla özen gösterdiği, Müslümanları da bu yönde teşvik ettiğinin bilindiğini belirterek,  “Bizlerin de hedefi, bu kıymetli zaman dilimlerinin manevi değerini bilmek, bu kutsal mevsimden azami derecede yararlanmak için tövbe ve dua etmek olmalıdır” dedi.

Atalay,  Regaip Kandili’nde geceye özel bir ibadet şekli olmamakla birlikte, samimi kalple bol bol tövbe etmek, Kur’an-ı Kerim okumak veya dinlemek, fakirleri, zorda, darda olanları, yetimleri ve kimsesizleri gözetmek, anne-baba ve büyüklerin gönüllerini almanın  sevap kazanmaya vesile olacağını kaydetti.

Atalay, “Bu mübarek gün ve gecelerin dostluk ve kardeşlik duygularımızın pekişmesine,  ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesine,  İslam aleminin birlik ve beraberliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah’ tan niyaz ederim” ifadelerini kullandı.

Atalay,  Hz. Ebubekir Camii’nde saat 19.40’tan itibaren idrak edilecek Regaip Kandili programının BRT 1’den canlı yayınlanacağını duyurdu.

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