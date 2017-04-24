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24 Nisan 2017

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Kıbrıs

Yarın bazı mesarya köylerinde elektrik kesintisi var

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Yarın bazı mesarya köylerinde elektrik kesintisi var
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Kırıkkale Orta Gerilim Şebekesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle yarın Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Dilekkaya ve Kırklar köyünün bir bölümü ile bölgedeki tesis ve su motorlarında elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, elektrik kesintisi 09.00-16.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların her an şebekede elektrik enerjisi varmış gibi tedbirli olmaları istendi.

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