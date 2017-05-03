“Yarım Kalmış Bir Yaşam Dr. Burhan Nalbantoğlu” tanıtıldı

Gazeteci Özgül Gürkut Mutluyakalı ve Damla Soyalp’ın kaleme aldığı, Kıbrıs‘ın yakın tarihinde önemli izler bırakan Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun hayatını konu alan “Yarım Kalmış Bir Yaşam Dr. Burhan Nalbantoğlu” adlı kitabın tanıtım ve imza etkinliği, dün akşam yapıldı.

Lefkoşa’da Bedesten’de gerçekleştirilen etkinliğe, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlkik Bakanı Ersan Saner, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bazı milletvekilleri, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Tabipler Odası üyeleri, Nalbantoğlu’nun ailesi, sendikacılar, sivil toplum örgütleri temsilcileri, gazeteciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sırasıyla, Tabipler Odası Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın birer konuşma yaptığı etkinlik, Dr Burhan Nalbantoğlu’nun hayatını anlatan 3 dakikalık sinevizyon gösterimiyle başladı.

“Yarım Kalmış Bir Yaşam Dr. Burhan Nalbantoğlu” adlı kitabın yazarları gazeteci Özgül Gürkut Mutluyakalı ve Damla Soyalp kitabın hazırlık aşaması, yazım süresinde yaşadıkları ve kitapta yer alanlarla ilgili bilgi vererek kitabın her kademesinde katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kıbrıs Türk Tabipleri Odası tarafından kitabın yayınlanmasına katkı koyanlara teşekkür plaketleri takdim edildi.

LTB Orkestrası’nın dinleti sunduğu etkinlikte, kitabın yazarları gazeteci Özgül Gürkut Mutluyakalı ve Damla Soyalp, gece boyunca kitaplarını imzaladı.

TAŞÇIOĞLU: “KİTAP SAYESİNDE NALBANTOĞLU HAKKINDA ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM”

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, kitapla ilgili ilk adımların 2 yıl önce atıldığını, Nalbantoğlu ailesinin onayı ve o zamanın Tabipler Odası Başkanı Cemal Mert’in öncülüğünde başlatılan kitap projesinin 2 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak okuyuculara ulaştırıldığını anlattı.

Nalbantoğlu’nun, Kıbrıs Türk halkına ve yeni nesillere gerektiği gibi anlatılmadığını dile getiren Taşçıoğlu, kendisinin de bu kitap sayesinde Burhan Nalbantoğlu hakkında bilmediği birçok şey öğrendiğini söyledi.

Taşçıoğlu, Nalbantoğlu’nun Kıbrıs Türk tarihine büyük katkıları olan, aynı zamanda Kıbrıs’ın yakın tarihine damgasını vuran birkaç kişiden biri olduğunu vurgulayarak, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurucularından olan Nalbantoğlu hakkında bilgi verdi.

“ÖVGÜ KİTABI DA, YERGİ KİTABI DA DEĞİL. KARAR OKUYUCUYA BIRAKILMIŞ”

Taşçıoğlu, Tabipler Odası’nın yayımladığı dördüncü kitap olan “Yarım Kalmış Bir Yaşam Dr. Burhan Nalbantoğlu”nun çok değerli bir eser olduğunu belirtti. İçerisinde 60’tan fazla röportaj bulunduğunu ve ciddi bir arşiv çalışmasını barındırdığını söyleyen Taşçıoğlu, ”Bu kitap, bir övgü kitabı da, yergi kitabı da değil. Karar okuyucuya bırakılmış” dedi.

Mustafa Taşçıoğlu, Nalbantoğlu ailesi başta olmak üzere kitabın hazırlanmasına katkı koyan herkese teşekkür ederek, kitap hazırlanırken yaşamını kaybeden kitabın danışmanlarından Dr. Turhan Korun’u rahmetle andı.

Taşçıoğlu, Nalbantoğlu’nun yaşamıyla ilgili detaylara da yer verdiği konuşmasını gazeteci yazar Ece Temelkuran’dan alıntı yaptığı bir pasajla tamamladı.

DİZDARLI: “KOLAY OKUNAN VE GELECEĞE IŞIK TUTAN BİR ESER”

Kitabın danışmanı ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı ise kitabı yayınlanmasına karar verildiği günden beri yakından takip ettiğini kaydetti.

Dizdarlı, kitabın, ilk olarak kolay okunan ve geleceğe ışık tutan bir eser olduğu için ikinci olarak da kendisi, Mustafa Taşçıoğlu ve Cemal Mert gibi zor kişilere sabır gösteren yazarları için alkışı hak ettiğini söyledi.

Dizdarlı, bu kitabın Kıbrıs Türk tarihine ışık tutan kaynak olduğunu vurgulayarak, konuşmasını Burhan Nalbantoğlu’nun Kuruova köyünde yaşadığı olayla ilgili kitapta yer alan ve içini en çok titreten bir anıyı anlatarak tamamladı.

AKINCI: “KİTABIN GENÇ KUŞAKLARA ÇOK ŞEY ANLATACAĞINA İNANIYORUM”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise konuşmasına Nalbantoğlu’nun manevi huzurunda saygıyla eğilerek başlamak istediğini belirterek, “Eminim bu gece ruhu şad olmuştur” dedi.

Akıncı, Tabipler Odası’nı, yazarlar Özgül Gürkut Mutluyakalı ve Damla Soyalp’ı ve onlara röportaj veren 60 kişiyi tebrik etti.

Burhan Nalbantoğlu’nun, her zaman olduğu gibi, toplumunun geleceği için Meclis’te mücadele verirken geçirdiği beyin kanaması sonucu 6 Şubat 1980’de yaşamını yitirdiğine işaret eden Akıncı, “Belki bugünün teknolojik imkanları olsaydı Nalbantoğlu’nu hayatta tutmak mümkün olabilirdi” dedi.

Akıncı, 37 yıldır Kıbrıs’ta olduğu her 6 Şubat’ta Nalbantoğlu’nu anmak için kabri başında, sevenleriyle bir araya gelmek için gayret ettiğini belirterek, yıllardır her anma töreninde Nalbantoğlu’nun yaşamını anlatan bir kitabın eksikliğini konu ettiklerini anlattı.

“BELKİ DE BUGÜN DE OLSA ANLATMAYACAKLARI VARDI”

Nalbantoğlu’dan bildiklerini, yaşadıklarını toplumla paylaşma telkinine her zaman ”Daha vakti değil, daha zamanı var” cevabını aldıklarına işaret eden Akıncı, “Belki de yeminine sadakatinden bugün de olsa anlatmayacakları vardı” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Nalbantoğlu’nun, belli dönemlerde, o zamanların gerektirdiklerini en başta yapan kişi olarak, yeni dönemin gereklerinin de harfiyen yerine getirilmesini savunan biri olduğunu vurguladı.

“OLAYLAR OLDUĞU HALİYLE ANLATILDI”

Kitabın eline birkaç gün önce geldiğini ve henüz okuma fırsatı bulamadığını ancak Dizdarlı’nın “kitabın en önemli özelliği, objektifliği” dediğini aktaran Akıncı, kitapta sadece olumlu şeylerin değil, eksilerin de yer aldığını ve olayların olduğu haliyle anlatıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, her şeyin, yaşandığı koşullar içerisinde değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek Nalbantoğlu’nun gerektiği anda Güvenlik Kuvvetleri kurulsun diyebilen, resmiyete geçilmesini savunan ve demokratik bir anayasa mücadelesini veren kişi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kitabın genç kuşaklara çok şey anlatacağına inandığını belirtti.