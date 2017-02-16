Yaptığı makyajla 7 yıl boyunca yüzünü ailesinden bile gizledi

Dış görünüşe göre insanları yargılamak gayet acımasızca fakat bazı insanlar hayatlarının bazı dönemlerinde ciddi şekilde bu yargılamalara maruz kalabiliyorlar.

19 yaşındaki Mariah’da bu yargılamalara maruz kalan gençlerden biri. Vitiligo isimli hastalığa sahip olan Mariah, vücudunun her yerine yayılmış beyaz lekelere sahip. İnsanların tuhaf bakışlarına maruz kalmaktan çekinen Mariah bunu geride bırakabilmek için yıllarca farklı bir yol izledi. 11 yaşındayken hastalığa sahip olduğunu anlayan Mariah, beyazlıkları kapatmak için makyaj yapmaya başladı. Makyaj oranını gittikçe artıran Mariah yüzünü yıllarca ailesinden bile gizledi.

Mariah sıkıntılarını bir nebze olsun hafifleten ortamı Baltimore Üniversitesi’ne başlayınca buldu. Anlayışlı insanların arasında olmak kendisini rahatlatınca, ilk kez üniversitede arkadaşlarına sırrını açıkladı. Hayatının bu sıkıntılı dönemlerini bir videoyla anlatan Mariah, kameralar karşısında makyajını sildi ve takıntılarını geride bıraktığını gösterdi.