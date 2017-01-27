Yapay zeka cilt kanserini teşhis edebiliyor

ABD’deki Stanford Üniversitesi ve İngiltere’deki Cancer Research UK’den araştırmacılar, yapay zekanın fotoğraf üzerinden uzman doktorlar kadar doğru şekilde cilt kanseri teşhisi yapabildiğini ortaya çıkardı.

Kanser teşhisi yapabilen yapay zeka, Google’ın geliştirdiği kedi ve köpek resimlerini ayırt edebilen yazılımdan yola çıkılarak geliştirildi.

Söz konusu yazılımla 129 bin 540 fotoğraf tarandığında, fotoğraftakilerden hangisinde ne tür cilt kanseri bulunduğunu ayırt edebildiği gözlemlendi.

Daha sonra yapay zekaya, en yaygın cilt kanseri türüne “karsinom”, en ölümcül olana ise “melanom” işareti koyması öğretilerek, elde edilen sonuçlarla 21 onkoloji uzmanının bulguları karşılaştırıldı.

Karşılaştırma sonucunda, yapay zekanın da neredeyse onkoloji uzmanlarıyla eşit düzeyde doğru teşhis yapabildiği görüldü.

Çalışmanın sonuçlarının oldukça “heyecan verici” olduğunu dile getiren Stanford Üniversitesi araştırmacıları, geliştirilen yapay zekanın kliniklerde de test edileceğini ifade etti.

Cancer Research UK araştırmacıları da söz konusu teknolojinin doktorlar için çok faydalı bir araç olabileceğini kaydetti.

Uzmanlar, yapay zekanın sağlık alanında devrim niteliğinde bir buluş olduğunu belirterek herkesin akıllı telefonunu kanser tarayıcına dönüştürebileceğini bildirdi.

Çalışmanın sonuçları “Nature” dergisinde yayımlandı.