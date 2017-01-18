Yan baktı diye adam bıçakladı

Lefkoşa’da kendisine yan baktığı gerekçesi ile Yalçın Okan Yıldırım’ı bıçaklayan Hüseyin Akar tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi

Nadire BAHADİ

Lefkoşa’da dün gece yarısı Hüseyin Akar Kumsal Parkı’nda kendisine yan baktığı gerekçesi ile Yalçın Okan Yıldırım’ı bacağından bıçaklayarak yaraladı. Polis tarafından suçüstü yakalanan Akar dün “Yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlaması ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Ülkede turist olarak bulunan Akar, aleyhinde yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından KKTC ile bir bağı bulunmaması nedeni ile tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi

Polis suçüstü yakaladı

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Kemal Erdelhun mahkemede verdiği ifadesinde, 17 Ocak tarihinde saat 00:30 sıralarında Lefkoşa’da Kumsal Park’ta zanlı Hüseyin Akar’ın tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu toplam uzunluğu 19 santim olan katlanabilir sivri uçlu bıçak ile kendisine yan baktığı gerekçesi ile oradan geçmekte olan Yalçın Okan Yıldırım’ı sol baldırından yaraladığını açıkladı. Erdelhun, Yıldırım’ın baldırında 2 santim uzunluğunda ve 2 santim derinliğinde bir kesi oluştuğunu açıkladı. Hüseyin Akar’ın polis ekipleri tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandığını bildiren Erdelhun, zanlının ülkede turist olarak bulunduğunu, KKTC’de hiçbir bağı bulunmadığını ifade ederek yargılanma safhasında mahkemede hazır bulunmasını temin etmek maksadı ile Akar’ın 2 ay cezaevine gönderilmesini talep etti.

Yargılanmayı tutuklu bekleyecek

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Tacan Reynar, zanlı hakkındaki talebin uygun olduğu kanısına vararak Hüseyin Akar’ın hükümsüz tutuklu olarak 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.