Yalova’dan sitem

Süper Lig’in ilk devresinde 3 kez mağlup olan ve en çok beraberlik elde eden takım halindeki Yalova yeni transferleri ile devre arası kampını tamamladı. Havadis, Yalova’nın Girne kampını ziyaret etti

ERTELEME MAÇI MAĞDURU:

Yalova’nın ilk devre hava şartları nedeniyle oynanamayan Türk Ocağı ile erteleme maçı teknik heyeti düşündürüyor. Dike’nin Türkiye’ye transferi, Çağlar’ın son hafta ceza alması, erteleme maçında statü gereği yeni transferlerin oynayamayacak olması ve Ocak’ın etkili oyuncusu Deniz’in son hafta cezasını tamamlaması Yalova’yı mağdur etti

5 GÜNLÜK KAMP:

Devre arası kampını Girne’de gerçekleştiren Yalova’da Teknik Direktör Derviş Kolcu çalışmalardan ve yapılan transferlerden memnun. Yalova dün Ozanköy ile oynadığı hazırlık maçını 4-3 galip tamamlarken yeni transferlerden Erdinç ilk devre, Serkan ikinci devre forma giydi. Savunmaya alınan Rum George de başarılı performansı ile göz doldurdu

Ahmet ÖZSOY

K-Pet Süper Lig’de en yakın rakibinin 9 puan önünde lider durumdaki Yenicami’ye tek yenilgiyi yaşatan Yalova sezonun ilk devresinde Yenicami ve Cihangir’in ardından en az mağlubiyet alan takım olarak dikkat çekti. Kolay mağlup olmayan ancak galip gelmeyi de bir türlü başaramayıp 14 maçın 7’sini berabere tamamlayan Yalova devre arasında yaptığı transferlerle gündem yarattı.

Teknik Direktör Derviş Kolcu ve Antrenör Kemal Yürekli tarafından çalıştırılan Yalova’nın GAÜ Çetinkaya ile yollarını ayıran tecrübeli oyuncular Serkan ve Erdinç transferleri takıma ilaç gibi gelmiş görüldü.

Takımın Girne’deki kampını ziyarete giden Havadis, başkan, teknik heyet ve futbolcularla görüştü.

Kamp verimli geçti

Yalova Teknik Direktörü Derviş Kolcu Çarşamba gününden beri devam eden devre arası kampının verimli geçtiğini ve yapılan transferlerin takıma olumlu yansımaları olduğunu ifade etti.

Bu haftaki hava şartlarının da iyi olması, özellikle yağmur olmaması nedeniyle sahayı verimli kullanabildiklerine dikkat çeken Kolcu, “yeni transferlerimizin de gelmesi ile ilk devre alışkanlık haline getiremediğimiz galibiyet elde etmeyi ikinci devrede başarmak istiyoruz” dedi.

Erteleme maçı mağduru

Yalova, ilk devrenin 13’üncü haftasında oynanması gereken ancak hava şartlarından dolayı ertelenen Türk Ocağı maçını 21 Ocak’ta oynayacak ancak bu maçta kadroda yer alacak futbolcular açısından mağduriyet yaşayacak.

Forvet oyuncuları Dike’nin denenmek üzere Türkiye’ye gitmiş olması ve beğenilmesi halinde Dike Ocak maçında olmayacak. Dike’nin yerine transfer edilecek futbolcu da statü gereği Ocak maçında oynayamayacak. Yine 13’üncü haftada cezalı olmayan Çağlar’ın 15’inci hafta maçında ceza alması nedeniyle ilk resmi maç olacak Ocak maçında da Çağlar oynayamayacak. Hal bu ki Çağlar 13’üncü haftadaki Ocak maçında forma giyebilecekti.

Öte yandan Türk Ocağı’nın başarılı oyuncularından Deniz Kibar 13’üncü haftada cezası nedeniyle forma giyemeyecekti ancak son hafta cezasını çeken Deniz de 21 Ocak’ta oynanacak Yalova maçında Ocak forması ile sahada olabilecek.

Yalova takımı federasyonun maç ertelemesi ve bu ertelemeden doğan mağduriyeti nedeniyle kadro sıkıntısı yaşıyor.

Yeni transferler

Yalova’nın sezon başında kadrosuna kattığı ve ikinci hafta Genler Birliği karşısında da kısa süre şans verilen Emmanuel Cloyyey formsuz olduğu gerekçesi ile daha sonra kadroda şans bulamamıştı ve ikinci devrede Derviş Kolcu Emmanuel’in takıma katkı koymasını beklediklerini söyledi.

Rum futbolcu kontenjanını da kullanan Yalova daha önce Görneç’de forma giyen savunma oyuncusu George’yi transfer etti. Dün oynanan Ozanköy ile hazırlık maçında 90 dakika sahada kalan George performansı ile göz doldurdu. Yalova’nın GAÜ Çetinkaya’dan transfer ettiği Erdinç ile Serkan da dünkü maçta birer devre forma giydiler.

Ozanköy’ü 4-3 mağlup ettiler

Yalova takımı dün Pia Bella Sahası’nda Ozanköy ile hazırlık maçı oynadı. Serkan Durmaz’ın orta hakemliğini yaptığı maçta 1-0 öne geçen Yalova, ilk devreyi 2-1 önde tamamladı. Daha sonra 3-1’i bulan Yalova maçı 4-3 galip kapatırken yeni transferlerin performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü.