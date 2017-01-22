Erteleme maçında sahasında konuk ettiği Türk Ocağı’nı tek golle geçen Yalova zoru başardı.

Statü gereği transfer ettiği oyuncuları oynatamayan, başka takımlara giden oyuncuları olan ve bunlara birde Buğra’nın sakatlığı ile Çağlar’ın cezası eklenen ev sahibi ekip, yabancı golcüsü Dike’nin kaydettiği şık golle sahadan galip ayrılmasını bildi. Türk Ocağı ise rakibinin önemli eksikliklerini iyi değerlendiremedi ve sahadan mağlup ayrılmak zorunda kaldı.

Maça Ocak atak başlarken, Yalova rakibini karşılayarak, kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı. Özellikle maçın ilk bölümlerinde etkili olan konuk ekip bulduğu fırsatları gole çeviremedi. Yunus’un üst direkten dönen vuruşu, Deniz’in gole giden şutunu son anda kaleci İrfan’ın ayakla kornere çelmesi Ocak adına kaçan önemli fırsatlardı. Ev sahibi ekip Yalova birçok eksiğinin olduğu bu maçta adeta gücünü bilerek oynadı. Bu sezon ilk kez A takımda yer alan Nurican, Selçuk ve Civan maç boyunca verilen görevleri eksiksiz yerine getirdiler. Kaleci İrfan ile defansta Mahmut ve Mithat’ın başarılı oyunu takımın direncini oldukça artırdı. İlk yarıda ileride istediği verimi alamayan Yalova Türk Ocağı kalesinde pek etkili olamadı.

İkinci yarıya daha önde oynayarak başlayan Yalova, rakibin kalesinde daha fazla görünmeye başladı. Ocak ise Burak, Muhammed, Deniz, Emeka ve Ertaç ile rakibinin kalesini zorlayarak gol aradı. Ancak ileride bir türlü organize olamayan konuk ekip istediği golü bulamadı. Zaman zaman defansında boşlukta veren sarı-siyahlılar bunun neticesinde de son on beş dakikayı da on kişi oynamak zorunda kaldı. Daha önce sarı kartı olan defansın etkili ismi Coşkun, Cemal Yaşınses’e yaptığı hareketten dolayı ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kalınca maçın seyri değişti. Bu dakikadan itibaren daha etkili olan ev sahibi ekip, Ocak kalesine yüklenmeye başladı. Muammer ve Cemal Yaşınses’in taşıdığı toplar ile rakibin kalesinde fırsatlar bulan Yalova, beklediği golü de Dike ile buldu. Genç Selçuk’un aktardığı topu iyi takip eden Dike kafa ile topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirleyen isim oldu. Kalan dakikalarda tarafların çabası sonuç vermeyince sahaya oldukça sıkıntılı çıkan Yalova tek gol ile hak ettiği bir galibiyet aldı.