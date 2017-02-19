Yalova rövanşı vermedi

Hafta içinde kupada karşı karşıya gelen, bu kez ise ligde puan mücadelesi yapan Yalova ile Binatlı arasındaki önemli maçta yine gülen ev sahibi Yalova oldu. İlk yarısı beraberlikle sonuçlanan maçta, ikinci yarının sonlarında Ali Özbahar’ın golü ile karşılaşmadan galip ayrılan Yalova üç puanı alarak rakibine rövanşı vermedi. Binatlı ise öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve maçtan yenik ayrılarak ligdeki sıkıntılı durumundan kurtulamadı.

Oyuna her iki ekipte karşılıklı ataklarla başladı. Ancak gollerin ikisi de duran toplardan geldi. Binatlı Alexander’in kullandığı köşe atışında Kemal Uçaner ile öne geçerken, Yalova Muammer’in kullandığı köşe atışında Cemal Yaşınses ile eşitliği sağladı. İki golünde nerdeyse birbirinin ayni olması dikkat çekiciydi. Gelen gollerden sonra oyunun temposunda önemli bir düşüş yaşandı. Zira Çarşamba günü 120 dakika süren bir mücadele yapan ekipler, fazla dinlenme imkanı bulmadan bu zorlu maça çıkınca ister istemez her iki ekipte de yorgunluk belirtileri baş gösterdi. Devre eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda pek vasatın üstüne çıkamadı. Her iki takımında yarattığı pozisyonlar olduysa da bundan bir sonuç çıkmadı. Ev sahibi Yalova rakibine oranla daha etkili görüldü. Binatlı ise daha fazla konta atak futbolunu benimsedi. Ancak oyunun sonlarına doğru yine duran bir toptan ev sahibi Yalova öne geçmeyi başardı. Yine Neval’ın kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Ali Özbahar takımının galibiyet sayısını kaydeden isim oldu. Kalan dakikalarda Binatlı’nın çabası yetmeyince, hafta içi rakibini kupada saf dışı bırakan Yalova, ligde de rakibine rövanş fırsatı tanımadı.

Dünkü maçın en can sıkıcı noktası yine devre arası yaşanan olaylar oldu. Özellikle çıkış yerinde Binatlı futbolcularına yapılan hareketler hiç hoş değildi. Hiç gerek yokken oluşan bu olaylar bir anda maçın önüne geçti. Güvenlik güçlerinin müdahalesi ve Yalova Başkanı Tahsin Mertekçi’nin özverili çabaları ile olaylar yatıştırılırdı. Sonuç olarak bu gibi olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması kaçınılmaz bir gerçektir.