Yalova deplasmanda ilk kez: 0-4

Konuk olduğu Değirmenlik’i farklı mağlup eden Yalova bu sezon dış sahada ilk kez galip geldi

OLAYLI MAÇTA YALOVA FARKLI KAZANDI:

Son galibiyetini 9. haftada elden eden Yalova’nın geçtiğimiz haftaki maçı da yağmur nedeniyle ertelenmişti ve dün Değirmenlik deplasmanında 4-0 galip gelerek 4 maç, 5 hafta aradan sonra 3 puan almayı başardı. Yalova ayrıca deplasmanda bu sezon ilk kazandı. Maçın 64’üncü dakikasında çıkan olaylar sonunda Yalova’dan Çağlar, Değirmenlik’ten Amani ve Peter kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı

Yer: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı

Hakemler: Fehim Dayı (**), Hakan Gök (**), İsfendiyar Açıksöz (**)

Değirmenlik: Kemal (*), Gençali (*), Hasan (*) (Dk.73 Kojo (*)), Burçin (*), Amani (*), Hüseyin (*), Haşim (*), Ümitcan (*), Yusuf Palaz (*) (Dk.46 Zübeyir (*)), Sercan (*) (Dk.62 Emir (*)), Peter (*)

Yalova: İrfan (**), Mithat (**) (Dk.80 Mustafa (*)), Mahmut (**), Muammer (***), Sabri (**) (Dk.82 Mehmet Kum (*)), Ali (**), Çağlar (**), Cemal (**), Buğra (***), Yusuf (**), Dike (****)

Goller: Dk.7 Çağlar, Dk.29 (pen), Dk.50, Dk.77 Dike (Yalova)

Kırmızı kart: Dk.64 Amani, Dk.64 Peter (Değirmenlik) Dk.64 Çağlar (Yalova)

K-Pet Süper Lig’de 2016’nın son maçında Değirmenlik’e konuk olan Yalova rakibini 4-0 mağlup ederek bu sezon deplasmanda ilk kez galip geldi. Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Dike (3) ve Çağlar kaydetti. Bu sonuçla 1 maçı eksik olan Yalova ilk devreyi 19 puanla 8. sırada tamamlarken Değirmenlik 11 puanla düşme hattında kaldı.

Önemli dakikalar:

7.dakikada Dike’nin şutunda kaleci topu güçlükle çeldi. Dönen topa bu kez Çağlar vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

10.dakikada Amani’nin serbest vuruşunda top yan direkten döndü.

29.dakikada Gençali ceza sahasında Cemal’i düşürünce hakem penaltıyı belirledi. Dike penaltıdan skoru 2-0 yapan golü kaydetti.

İlk devre 2-0 Yalova üstünlüğünde tamamlandı.

50.dakikada savunma arkasına atılan topta Dike kaleciyi geçip topu filelere gönderdi ve skoru 3-0 yaptı.

64.dakikada Peter rakibine yaptığı sert faul sonrasında kırmızı kart gördü. Amani’ye Yusuf tarafından yapılan sert faul sonrasında Amani Yusuf’a vurunca kırmızı kartla oyun dışına atıldı. Oyun yaklaşık 8 dakika durdu. Hakem olaylara karışan Değirmenlik’ten Peter ve Yalova’dan Çağlar’a kırmızı kart gösterdi.

77.dakikada defansın arkasına atılan topta kaleci ile karşı karşıya kalan Dike topu filelere göndererek skoru 4-0 yaptı.

88.dakikada Muammer’in sert şutu üst direkten döndü.

Karşılaşma 4-0 Yalova üstünlüğünde sona erdi.