Yalova Aykut’u kaptı

Yarın tamamlanacak olan transfer dönemi öncesinde forvet oyuncusu Dike’nin adadan ayrılması Yalova’da panik yaratırken Lefke’den Aykut ile anlaşma sağlanması bir nebze de olsa yüzleri güldürdü

AYKUT İMZA ATACAK: Süper Lig ekiplerinden Yalova devre arasında yaptığı transferlerle dikkat çekerken, golcü futbolcusu Dike’nin takımdan ayrılması yeni forvet arayışlarına geçilmesine sebep oldu. Dike’nin boşluğunu doldurmaya çalışan Yalova, Lefke’nin savunma oyuncusu Aykut ile de anlaşmaya vardı. Aykut’un bugün imza atması bekleniyor

Süper Lig’de sergilediği performans ile beğeni kazanan takımlardan biri olan Yalova’da forvet oyuncusu Dike’nin geçtiğimiz gün Lefke karşısında oynanan anı maçı sonrasında adadan ayrılmasının yankıları sürüyor.

Menajeri ile günlerdir irtibatta olan ve Malezya’da bir kulübe transfer olma girişimindeki Dike geçtiğimiz gün ülkemizden ayrılarak Malezya’ya gitti.

Ancak Malezya’da transfer döneminin bitmesine 1 gün kala bu ülkeye giden Dike’nin transfer işlemlerini yetiştirip tamamlaması zor görünüyor.

Golcü futbolcu eğer transfer işlemlerini son anda halledebilirse futbol hayatına Mazlezya’da devam edecek. Olası aksi bir durumda ise Dike tekrardan Yalova’nın yolunu tutabilir. Bu durumda Yalova kulübünün tavrı merak konusu olacak.

Yeni yabancılar bugün geliyor

Yabancı futbolcu anlamında sadece Emmanuel’i kadrosunda bulunduran Yalova daha önceden de çağırmayı düşündüğü iki futbolcuyu bugün adaya getiriyor.

Ülkemizde de transferin bitmesine bir gün kala yabancı futbolcuları izleyecek olan Yalova, bu kısa sürede transferi gerçekleştirmeye çalışacak.

Aykut bugün imza atacak

Uzun zamandır Lefke’nin başarılı savunma oyuncusu ile ilgilenen Yalova bu transferde mutlu sona ulaştı. Takımların büyük ölçüde anlaşmaya vardığı süreçte Yalova ile Aykut arasında küçük pürüzler kalmıştı.

Dün yapılan görüşmeler sonrasında taraflar arasında sorun ortadan kalkınca Aykut’un bugün Yalova’ya imza atması bekleniyor.