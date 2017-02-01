01 Şubat 2017

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Yakın Doğu’yu tutmak zor: 65-75

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Yakın Doğu’yu tutmak zor: 65-75
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Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi lideri Yakın Doğu Üniversitesi takipçisi Mapfree’yi 75-65 mağlup etti

 

 MADİC-KAMBALA İKİLİSNDEN 45 SAYI: Yakın Doğu, Mapfree karşısında galip gelirken iki tecrübeli ismi Sırp Mandic 25 ve Letonyalı pivot Kambala da 20 sayı ile oynayarak takımlarının kazanmasında önemli rol oynadılar

 

Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Ulviye Beşe ***, Salih Işık ***

Mapfree: Warner ** (21), Erdal *** (22), Hasan ** (3), Petrovic ** (6), İsmail *, Bert *, Champaıgne ** (11), Hasan ** (2)

YDÜ: Mandic *** (25), Kambala *** (20), Halil ** (9), İhsan *** (6), Kemal *** (7), Sercem ** (1), Arda ** (2), Vedat ** (5), Fehmi **

1.periyot: 12-18

İlk yarı: 36-40

3.periyot: 46-57

 

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nin 11. haftası kapanış maçında lider Yakın Doğu Üniversitesi takipçisi Mapfree’yi 10 sayı farkla 75-65 mağlup etti.

Karşılaşmanın başından itibaren oyunda kontrolü elinde tutan Yakın Doğu, Mapfree’nin kötü hücum etmesi karşısında hücumda ilk yarıda Mandic – Kambala ile oyunu kontrol etti ve ilk yarı 40-36 üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci yarıda toparlanan Mapfree, Erdal ve zaman zaman da Warner’la etkili olarak farkı kapattı ve 26. dakikada farkı 1 sayıya kadar indirse de bu andan itibaren devreye giren Halil, Yakın Doğu’yu tekrar çift hanelere taşıdı. Üçüncü periyot da Yakın Doğu’nun 57-46 üstünlüğünde geçildi.

Son periyotta da Yakın Doğu üstündü ancak oyunun sonlarına doğru Mapfree tekrar toparlanarak 33. dakikada durumu 54-57’ye getirdi. Bu andan itibaren yeniden kontrolü ele geçiren Yakın Doğu tecrübeli isimleri ile sayılar bularak maçı 75-65 kazandı.

Yakın Doğu, Mapfree karşısında galip gelirken iki tecrübeli ismi Sırp Mandic 25 ve Letonyalı pivot Kambala da 20 sayı ile oynayarak takımlarının kazanmasında önemli rol oynadılar.

 

KVB Büyük Erkekler Ligi

Takımlar        O         G         M        AS       YS       AV      P

1.YDÜ            11        10        1          884      708      176      21

2.Mapfree       10        6          4          817      783      34        16

3.Koop                        10        5          6          856      807      49        15

  1. LAÜ 11 6          5          888      854      34        17

5.MGA            10        4          6          729      761     -32       14

6.GÜ               10        4          6          794      770      24        14

7.GAÜ            10        1          9          603      864    -261      11

 

SPOR FOTO/YA 1-2 (Fotoğraf: Ahmet ÖZSOY)

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