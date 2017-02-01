Yakın Doğu’yu tutmak zor: 65-75

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi lideri Yakın Doğu Üniversitesi takipçisi Mapfree’yi 75-65 mağlup etti

MADİC-KAMBALA İKİLİSNDEN 45 SAYI: Yakın Doğu, Mapfree karşısında galip gelirken iki tecrübeli ismi Sırp Mandic 25 ve Letonyalı pivot Kambala da 20 sayı ile oynayarak takımlarının kazanmasında önemli rol oynadılar

Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Ulviye Beşe ***, Salih Işık ***

Mapfree: Warner ** (21), Erdal *** (22), Hasan ** (3), Petrovic ** (6), İsmail *, Bert *, Champaıgne ** (11), Hasan ** (2)

YDÜ: Mandic *** (25), Kambala *** (20), Halil ** (9), İhsan *** (6), Kemal *** (7), Sercem ** (1), Arda ** (2), Vedat ** (5), Fehmi **

1.periyot: 12-18

İlk yarı: 36-40

3.periyot: 46-57

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nin 11. haftası kapanış maçında lider Yakın Doğu Üniversitesi takipçisi Mapfree’yi 10 sayı farkla 75-65 mağlup etti.

Karşılaşmanın başından itibaren oyunda kontrolü elinde tutan Yakın Doğu, Mapfree’nin kötü hücum etmesi karşısında hücumda ilk yarıda Mandic – Kambala ile oyunu kontrol etti ve ilk yarı 40-36 üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci yarıda toparlanan Mapfree, Erdal ve zaman zaman da Warner’la etkili olarak farkı kapattı ve 26. dakikada farkı 1 sayıya kadar indirse de bu andan itibaren devreye giren Halil, Yakın Doğu’yu tekrar çift hanelere taşıdı. Üçüncü periyot da Yakın Doğu’nun 57-46 üstünlüğünde geçildi.

Son periyotta da Yakın Doğu üstündü ancak oyunun sonlarına doğru Mapfree tekrar toparlanarak 33. dakikada durumu 54-57’ye getirdi. Bu andan itibaren yeniden kontrolü ele geçiren Yakın Doğu tecrübeli isimleri ile sayılar bularak maçı 75-65 kazandı.

Yakın Doğu, Mapfree karşısında galip gelirken iki tecrübeli ismi Sırp Mandic 25 ve Letonyalı pivot Kambala da 20 sayı ile oynayarak takımlarının kazanmasında önemli rol oynadılar.

KVB Büyük Erkekler Ligi

Takımlar O G M AS YS AV P

1.YDÜ 11 10 1 884 708 176 21

2.Mapfree 10 6 4 817 783 34 16

3.Koop 10 5 6 856 807 49 15

LAÜ 11 6 5 888 854 34 17

5.MGA 10 4 6 729 761 -32 14

6.GÜ 10 4 6 794 770 24 14

7.GAÜ 10 1 9 603 864 -261 11

SPOR FOTO/YA 1-2 (Fotoğraf: Ahmet ÖZSOY)