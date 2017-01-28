Yakın Doğu’ya İtalyan rakip

Avrupa Kadınlar Basketbol Kupası’nda (Eurocup) Son 8’e kalan Yakın Doğu Üniversitesi’nin çeyrek finaldeki rakibi İtalyan temsilcisi Reyez Venezia oldu

KADRODA 4 YABANCISI VAR:

İtalya Kadınlar Basketbol Ligi’nde 22 puanla üçüncü sırada yer alan Venezia’nın kadrosunda 10 İtalyan oyuncu bulunurken takımda 1’er Sırp, Çek Cumhuriyeti, ABD ve Belçikalı basketbolcu yer alıyor

Tonguç KOTAK

Avrupa Kadınlar Basketbol Kupası’nda (Eurocup) Son 8’e kalan Yakın Doğu Üniversitesi’nin çeyrek finaldeki rakibi İtalyan temsilcisi Reyez Venezia oldu.

İsrail’in Maccabi BNTO takımını iki maçta da yenerek Yakın Doğu Üniversitesi’nin rakibi olan Reyer Venezia kendi liginde de zirveye oynuyor.

Ligde 3.sırada

İtalya Kadınlar Basketbol Ligi’nde 22 puanla üçüncü sırada yer alan Venezia’nın kadrosunda 10 İtalyan oyuncu bulunurken takımda 1’er Sırp, Çek Cumhuriyeti, ABD ve Belçikalı basketbolcu yer alıyor.

Kadroda 10 İtalya ve 4 yabancı var

Venezia’nın kadrosu genellikle İtalyan oyunculardan kurulu. Sarı Kırmızılı renkleri taşıyan takımda 10 İtalyan oyuncu bulunuyor.

Takımda ayrıca ABD’li Ashleish Fontenette, Belçikalı Ashley Walker, Sırbistan’lı Milica Micovic ve Çek oyuncu Marie Ruzickova yer alıyor.

Ruzickova takımın hem sayı hem de ribaunt lideri olarak dikkat çekiyor.

Gruptan lider çıktı

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Son 8’deki rakibi Reyer Venezia, ilk turda G Grubu’nu 10 puanla lider tamamlayarak 2. tura yükselmişti.

Sarı kırmızılılar, 2. turda ise İsrail ekibi Macabbi BNTO’yu iki maçta da yenerek Son 8’e kaldı.