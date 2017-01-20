Yakın Doğu’dan çeyrek final adımı: 62-76

Yakın Doğu Üniversitesi, Eurocup 2. tur ilk maçında Almanya’da Rutronik Stars Kelteren’i 14 sayı farkla yenerek turu büyük ölçüde garantiledi

RÖVANŞ HAFTAYA İSTANBUL’DA

Yakın Doğu Üniversitesi, Eurocup 2. tur ilk maçında Almanya’da Rutronik Stars Kelteren’i 14 sayı farkla yenerek turu büyük ölçüde garantiledi. Bu maçın rövanşı 26 Ocak Perşembe akşamı İstanbul’da oynanacak ve maç BRT1 HD’den naklen yayınlanacak

Kadınlar EuroCup’ta Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) eşleşmenin ilk maçında Alman temsilcisi Rutronikstars Keltern’i 76-62 yenerek turu geçmek için büyük avantaj yakaladı.

YDÜ, Essence Carson ve Courtney Vandersloot’tan gelen sayılarla altıncı dakikayı 15-9 önde geçti. Quanitra Hollingsworth’un da devreye girmesiyle skor sıkıntısı çekmeyen YDÜ ilk çeyreği 23-18 galip bitirdi.

YDÜ ikinci çeyreğin ilk üç dakikasında sayıya izin vermedi ve skoru 27-18’e getirdi. Çeyrek sonuna kadar oyunu kontrol eden ve farkı koruyan YDÜ devreyi 41-31 önde tamamladı. Essence Carson 12, Quanitra Hollingsworth 10 sayıyla en skorerler oldu.

Üçüncü çeyrekte yeni hamle yapmaya gerek duymayan ancak rakibini de yanına yaklaştırmayan YDÜ son periyota 15 sayı (62-47) önde girdi.

Dördüncü çeyrekte de üçüncü periyodun benzeri şekilde oynandı, sonucu erkenden belli olan maçı YDÜ 76-62 kazandı.

YDÜ’de Angelica Robinson 9 sayı, 7 ribaund, Quanitra Hollingsworth 17 sayı, 9 ribaund, 2 blok, Essence Carson 17 sayı, 5 ribaund, 1 asist, Kayla McBride 10 sayı, 5 ribaund, 2 asist, Courtney Vandersloot 18 sayı, 2 ribaund, 8 asistle oynadı.

Bu maçın rövanşı 26 Ocak Perşembe akşamı İstanbul’da oynanacak ve maç BRT1 HD’den naklen yayınlanacak.