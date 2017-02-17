Yakın Doğu tarih yazıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinin en önemli maçına çıkan Yakın Doğu dün gece Eurocup’ta istediği 10 sayılık farkı 21 sayı ile bitirerek turu geçti.

İlk maçta kötü oynayan Yakın Doğu dün akşam mükemmel bir oyun oynayarak kazandı ve tur atladı.

Yakın Doğu dün akşam Zafer Kalaycıoğlu yönetiminde bu maça çok iyi hazırlandı.

İtalya’da yapılan hatalar yapılmadı.

Bu maçta mükemmel savunma ve etkili hücumla maça damga vurdular.

Gecenin yıldızı Courtney Vanderslot ve McBride, Venezia kadar sayı atarak maça damga vurdular.

Bu ikili yıldızlaşırken geri kalan isimler de görevlerini yaparak maçın kazanılmasını sağladılar.

Artık Yakın Doğu çeyrek finalde bugün çekilecek kurada kim çıkarsa çıksın yoluna devam ediyor.

Bu yolun sonu artık finale doğru gider bir durum var.

Bu takım turu geçtikçe KKTC halkı da gururla maçı BRT’den izlemeye devam edecek.

Yakın Doğu yönetimi doğru bir kararla fanatik Beşiktaşlı Sanlı Çoban ile doğru bir adım atarak Beşiktaş Çarşı Grubu’nu tribünlere getirerek sıcak bir atmosfer yarattı.

Yaptıkları tezahüratla da hem salonu coşturdular hem de rakip takıma korku vermeleri de çok önemli idi.

Ama beni duygulandıran tüm salonun hep birlikte “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” ve İzmir marşını beraber okumaları oldu.

Bu taraftarla ve bu oyunla Yakın Doğu kupada sonuna kadar gider.

Ben de yazıma bu tarihe tanıklık etmekten dolayı mutluyum diyorum ve ekliyorum yürü be Yakın Doğu…