Yakın Doğu seriye bağladı: 67-73

TKBL’de Beşiktaş’ı deplasmanda yenen Yakın Doğu Üniversitesi rakiplerinin mağlup olması ile 2016’yı ikinci sırada tamamladı

VANDERSLOOT YILDIZLAŞTI

Beşiktaş karşısında mükemmel bir oyun ortaya koyan Yakın Doğu’nun oyun kurucusu Courtney Vandersloot 25 sayı, 8 ribaund, 5 asist ve 3 top çalma ile maçın yıldızı oldu

Salon: BJK Akatlar Arena

Hakemler: Sami Özel, Yücel Çilingir, Özge Şentürk

Beşiktaş: Zellous 17, Burcu Çiğil 6, Harding 14, Perovanovic 19, Stokes 5, Kübra İmren Siyahdemir, Mehtap Karabilecen, Esra Erden Atacan 6

Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır Turgut 2, Robinson 5, Holingsvorth 15, Carson 8, Vandersloot 25, Bahar Çağlar 8, Eldebrink 10, Gizem Başaran

Periyot: 14-16

Devre: 28-29

Periyot: 47-58

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi, Courtney Vandersloot’un mükemmel oyunu ile Beşiktaş’ı deplasmanda 73-67 yendi ve galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Ribaund sorununa karşın iki sayılık bölge sayılarında 54-34 üstünlük elde eden YDÜ rakibini 5 fazla top kaybına zorladı ve çok iyi savunma yaparak zorlu maçta galibiyet çıkardı.

İlk periyot başa baş geçti. Son bölümde Courtney Vandersloot’un ağırlığını koymasıyla Yakın Doğu Üniversitesi 16-14’lük skor elde etti.

İkinci çeyreğin başlarında Beşiktaş koçu Aziz Akkaya’ya teknik faul verildi. Vandersloot 5.dakikada farkın 5 sayıya (22-17) çıkmasını sağladı. Beşiktaş savunmasını sertleştirerek 8 dakika içinde skoru 28-27 lehine çevirdi. Courtney Vandersloot 14. sayısını attı ve devreyi YDÜ 29-28 önde bitirdi.

Boyalı alanı iyi koruyan ve özellikle son haftaların formda ismi Kiah Stokes’u durduran YDÜ üçüncü çeyreğin 3. dakikasında 37-31 öne geçti. Shavonte Zellous’un koyduğu dirence karşın YDÜ son çeyreğe 11 sayılık (58-47) avantajla başladı.

Dördüncü çeyrekte Beşiktaş baskılı oynayarak farkı eritmeye çalıştı, 5 dakika kala skoru 64-60’a getirdi. Vandersloot’a, Quanitra Hollingsworth’un de katılmasıyla YDÜ son iki dakikaya girilirken farkı 9 sayıya (71-62) çıkardı ve maçı da 73-67 kazandı. Bu sonuçla Galatasaray ve Bellona AGÜ’nün mağlup olmasının ardından Yakın Doğu Üniversitesi 2016’yı ikinci sırada tamamladı.

TKBL

Takımlar O G M A Y P

1.Fenerbahçe 11 10 1 834 646 21

2.Y.Doğu Üni. 11 8 3 870 696 19

3.B.AGÜ 11 8 3 747 691 19

4.Galatasaray 11 8 3 837 728 19

5.A.Botaş 11 6 5 774 777 17

6.İstanbul Üni. 11 6 5 779 796 17

7.Hatay BŞB. 11 5 6 785 760 16

8.A.ASKİ 11 5 6 734 755 16

9.Mersin BŞB. 11 5 6 751 815 16

10.Beşiktaş 11 5 6 731 739 16

11.MBK Doğuş 11 4 7 722 821 15

12.Girne Üni. 11 3 8 781 836 14

13.Canik BLD. 11 2 9 683 829 13

14.Osmaniye 11 2 9 722 861 13