01 Ocak 2017

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Yakın Doğu seriye bağladı: 67-73

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Yakın Doğu seriye bağladı: 67-73
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TKBL’de Beşiktaş’ı deplasmanda yenen Yakın Doğu Üniversitesi rakiplerinin mağlup olması ile 2016’yı ikinci sırada tamamladı

 

VANDERSLOOT YILDIZLAŞTI

Beşiktaş karşısında mükemmel bir oyun ortaya koyan Yakın Doğu’nun oyun kurucusu Courtney Vandersloot 25 sayı, 8 ribaund, 5 asist ve 3 top çalma ile maçın yıldızı oldu

 

Salon: BJK Akatlar Arena

Hakemler: Sami Özel, Yücel Çilingir, Özge Şentürk

Beşiktaş: Zellous 17, Burcu Çiğil 6, Harding 14, Perovanovic 19, Stokes 5, Kübra İmren Siyahdemir, Mehtap Karabilecen, Esra Erden Atacan 6

Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır Turgut 2, Robinson 5, Holingsvorth 15, Carson 8, Vandersloot 25, Bahar Çağlar 8, Eldebrink 10, Gizem Başaran

  1. Periyot: 14-16

Devre: 28-29

  1. Periyot: 47-58

 

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi, Courtney Vandersloot’un mükemmel oyunu ile Beşiktaş’ı deplasmanda 73-67 yendi ve galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Ribaund sorununa karşın iki sayılık bölge sayılarında 54-34 üstünlük elde eden YDÜ rakibini 5 fazla top kaybına zorladı ve çok iyi savunma yaparak zorlu maçta galibiyet çıkardı.

İlk periyot başa baş geçti. Son bölümde Courtney Vandersloot’un ağırlığını koymasıyla Yakın Doğu Üniversitesi 16-14’lük skor elde etti.

İkinci çeyreğin başlarında Beşiktaş koçu Aziz Akkaya’ya teknik faul verildi. Vandersloot 5.dakikada farkın 5 sayıya (22-17) çıkmasını sağladı.  Beşiktaş savunmasını sertleştirerek 8 dakika içinde skoru 28-27 lehine çevirdi. Courtney Vandersloot 14. sayısını attı ve devreyi YDÜ 29-28 önde bitirdi.

Boyalı alanı iyi koruyan ve özellikle son haftaların formda ismi Kiah Stokes’u durduran YDÜ üçüncü çeyreğin 3. dakikasında 37-31 öne geçti. Shavonte Zellous’un koyduğu dirence karşın YDÜ son çeyreğe 11 sayılık (58-47) avantajla başladı.

Dördüncü çeyrekte Beşiktaş baskılı oynayarak farkı eritmeye çalıştı, 5 dakika kala skoru 64-60’a getirdi. Vandersloot’a, Quanitra Hollingsworth’un de katılmasıyla YDÜ son iki dakikaya girilirken farkı 9 sayıya (71-62) çıkardı ve maçı da 73-67 kazandı. Bu sonuçla Galatasaray ve Bellona AGÜ’nün mağlup olmasının ardından Yakın Doğu Üniversitesi 2016’yı ikinci sırada tamamladı.

 

TKBL

Takımlar  O  G  M  A  Y  P

1.Fenerbahçe  11  10  1  834  646  21

2.Y.Doğu Üni.  11  8  3  870  696  19

3.B.AGÜ  11  8  3  747  691  19

4.Galatasaray  11  8  3  837  728  19

5.A.Botaş  11  6  5  774  777  17

6.İstanbul Üni.  11  6  5  779  796  17

7.Hatay BŞB.  11  5  6  785  760  16

8.A.ASKİ  11  5  6  734  755  16

9.Mersin BŞB.  11  5  6  751  815  16

10.Beşiktaş  11  5  6  731  739  16

11.MBK Doğuş  11  4  7  722  821  15

12.Girne Üni.  11  3  8  781  836  14

13.Canik BLD.  11  2  9  683  829  13

14.Osmaniye  11  2  9  722  861  13

 

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