Yakın Doğu kadınları İkinci yarıda: 36-70

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Kadınlar Ligi’nde 4. haftanın açılış maçında Yakın Doğu Üniversitesi deplasmanda Soyerspor’u 70-36 mağlup etti.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta ilk yarıda taraflar birbirlerine üstünlük kurmada zorlansa da devre Yakın Doğu’nun 25-21 üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci yarıda ise oyunda üstünlüğü ele alan Yakın Doğu, Soyer’in bocalamasından yararlanarak farkı açtı ve maçı da 70-36 kazanarak yenilgisiz liderliğini devam ettirdi.

Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler. Serdar Kiracıoğlu **, Efe Bostancı **

Soyerspor: Ümmü ** (9), Aydan *, Sıla *, Akıle ** (11), Sena ** (4), Aslı *, Bircan *, Gülfem ** (4), Dilek *, Selin ** (2), Hoddy ** (6)

YDÜ: Ayşe *, Huriye Cambazoğlu *** (12), Begüm ** (4), Nezaket ** (4), Ayten ** (3), Cemile ** (4), Latife *** (21), Damla Öneri *** (10), Selma ** (6), Fatoş ** (6)

1.periyot: 9-14

İlk yarı: 21-25

3.periyot: 28-47