23 Aralık 2016

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Yağmurlu hava devam edecek

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Yağmurlu hava devam edecek
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Yağmurlu havanın devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen bölgede hava, 24-30 Aralık tarihleri arasında Salı ve Çarşamba günü dışında yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 12 – 15 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar, periyodun ilk yarısında kuzey ve doğu,  ikinci yarısında ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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Havadis Gazetesi

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