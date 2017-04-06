Yağıştan sonra sıcaklık artacak

Bölgemiz bugün serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması ve akşam saatlerinde yer yer kısa süreli sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 28 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Nisan dönemini kapsayan raporuna göre ülke, alçak basınç sistemi ile yarın üst atmosferdeki nispeten serin ve nemli; diğer günlerde ise ılık hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yarın(Cuma) hava açık az bulutlu, cumartesi günü parçalı bulutlu, pazar günü açık ve az bulutlu, pazartesi günü açık, salı günü az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu ve çarşamba günü de parçalı çok bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 25-28 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise bugün kuzey ve doğu; diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.