Yağışlı Hava Sürecek

Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan ülkede, yağışlı hava 4 gün daha sürecek; sıcaklık iç kesimlerde ve sahillerde 12-15 ºC dolaylaırnda seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 31 Aralık-6 Ocak tarihleri arasını kapsayana hava tahmin raporuna göre periyodun ilk dört gününde havanın parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu olması bekleniyor. Diğer 3 günde ise parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor. Rüzgar, Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli esecek.