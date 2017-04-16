Y.Boğaziçi Süper Lig’de

K-Pet 1.Lig Play-of finalinde Yeniboğaziçi, Göçmenköy’ü 2-0 mağlup ederek Süper Lig’e yükselmeyi başaran üçüncü takım oldu

GİRNE’DE HAKLI ZAFER: Girne’de dün akşam oynanan play-of finaline iki takım taraftarları da büyük ilgi gösterdi. Her iki devrede bulduğu gollerle Göçmenköy’ü 2-0 mağlup eden ve rakibine gol izni vermeyen Yeniboğaziçi, Ozanköy ve M.A.Yeşilova’nın ardından Süper Lig’e yükselen üçüncü takım oldu

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Mehmet Malek, Ozan Kel, Hakan Ünal

Göçmenköy: Okan, Mehmet Baykent (Dk. 45 Sabri), Kemal, Umut, Engin, Mustafa Salman, Ender(Dk. 76 M.Ayker), Arda Sözcü, Salim, Arda Özkan, Murat

Y.Boğaziçi: Ersoy, İsmail, Talat, Mehmet Çağakan, Mehmet Göreli, Adem(Dk.90 Hasan), Ali, Hüseyin, İbrahim, Ahmet Yalçın(Dk. Ahmet Ercan), Deniz (Dk. 50 Zübeyir)

Goller: Dk.35 Adem (Y.Boğaziçi)

K-Pet 1.Lig Play-Off Final maçında Göçmenköy ile Yeniboğaziçi Girne’de karşı karşıya geldi. İki takım taraftarının da büyük ilgi gösterdiği maçta mutlu son Yeniboğaziç’nin oldu.

8.dakikada Adem’in ceza sahası üzerinden şutunu kaleci yatarak sona anda direğin dibinden kornere çeldi.

14.dakikada Göçmenköy’den Murat’ın kafa vuruşunda top üst direkten çıktı.

35.dakikada ceza sahasına yapılan ortada Adem kafa vuruşu ile takımını 1-0 öne geçirdi.

45.dakikada Adem’in pasında Mehmet Göreli kaleci ile karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruşunda top üst direğin altına vurup çizgiden oyun alanına döndü ve Göçmenköy savunması uzaklaştırdı.

İlk yarı 1-0 Y.Boğaziçi üstünlüğünde sona erdi.

46.dakikada Sabri atılan ara pasta kaleci ile karşı karşıya kaldı. Altıpasın sağından sert vurdu direğin yanından top auta çıktı.

61.dakikada Arda Sözcü sağdan ortaladı, arka direkte boş durumda Arda Özkan boş kale yerine topu üstten auta gönderdi.

75.dakikada Yeniboğaziç tribünlerinde Göçmenköy taraftarları ile Yeniboğaziçili taraftarlar arasında olaylar çıktı. Duyarlı yöneticiler ve polisin müdahalesi ile olaylar yatıştırıldı.

83.dakikada Göçmenköy ceza sahası içinde Ali Özay topu kontrol ettikten sonra sert vurdu ve skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşmayı 2-0 galip tamamlayan Yeniboğaziçi 2015-2016 sezonunda veda ettiği Süper Lig’e yeniden yükselen taraf oldu.