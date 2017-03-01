01 Mart 2017

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World Press Ödüllerini Kazanan Gazete Fotoğrafçılarının Gözünden 2016’nın Çarpıcı Özeti

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World Press Ödüllerini Kazanan Gazete Fotoğrafçılarının Gözünden 2016’nın Çarpıcı Özeti
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Geçtiğimiz yıl 60.’sı düzenlenen haber fotoğrafçılığı yarışması olan World Press Fotoğraf Yarışması galipleri 13 Şubat’ta açıklandı. 2016 yılında yaşanan olayların çarpıcı bir özetini sunan fotoğraflardan, Ankara’da Rus Büyükelçi’sinin öldürülme anı jüri tarafından yılın fotoğrafı seçildi. Jürinin karar vermekte çok zorlandığını söylediği, 2016’nın çarpıcı fotoğraflarla özetini sizler için BuzzFeed’den derledik.

1. Yılın Fotoğrafı

Yılın Fotoğrafı

Mevlüt Mert Altıntaş, Rusya’nın Ankara büyükelçisi Andrei Karlov’u Ankara’daki bir sanat galerisinde öldürdükten sonraki an. 19 Aralık 2016 / Burhan Ozbilici-AP Foto

2. Güncel Olaylar, Birincilik Ödülü

Güncel Olaylar, Birincilik Ödülü

Louisiana’daki Baton Rouge Polis Merkezi dışında, polisin vahşetine karşı yapılan protesto gösterisi sırasında Leshia Evans sakinliğini koruyarak, kelepçelenmek için ellerini uzatırken. / Jonathan Bachman – Reuters

3. Güncel Olaylar, İkincilik Ödülü

Güncel Olaylar, İkincilik Ödülü

Mülteciler Makedonya’ya ulaşmak için sınırdaki nehri geçmeye çalışırken iki erkek tarafından taşınmaya çalışılan kadın. 14 Mart 2016 / Vadim Ghirda – AP Foto

4. Güncel Olaylar, Birincilik Ödülü (Öyküsel)

Güncel Olaylar, Birincilik Ödülü (Öyküsel)

Morton County yetkilileri Dakota Erişim Boru Hattı (DAPL)’ndaki işçi kampını, plastik mermiler, biber spreyi, şok bombaları ile temizlerken. / Amber Bracken – BuzzFeed News

5. Güncel Olaylar, İkincilik Ödülü (Öyküsel)

Güncel Olaylar, İkincilik Ödülü (Öyküsel)

Zika virüsü nedeniyle mikrosefali olan ikiz bebekleriyle anne ve ablaları. / Lalo De Almeida

6. Güncel Olaylar, Üçüncülük Ödülü (Öyküsel)

Güncel Olaylar, Üçüncülük Ödülü (Öyküsel)

İşgal altındaki binalarda yaşamaya çalışan halkı gösteren bir papaz. / Peter Bauza

7. Güncel Yaşam, Birincilik Ödülü (Öyküsel)

Güncel Yaşam, Birincilik Ödülü (Öyküsel)

Ejercito Juvenil del Trabajo üyeleri, Fidel Castro’nun karavanı için şafak vakti Santiago de Cuba yolunda bekliyorken. Küba, Fidel Castro’nun ölümünün ardından dokuz gün yas ilan etti. 3 Aralık 2016 / Tomas Munita – The New York Times

8. Güncel Yaşam, İkincilik Ödülü

Güncel Yaşam, İkincilik Ödülü

Çin’in Xuzhou kentindeki bir cimnastik okulunun dört öğrencisi, öğleden sonra 30 dakika boyunca ayak parmağı eğitimi yapıyorken. 15 Temmuz 2016 / Tiejun Wang

9. Güncel Yaşam, İkincilik Ödülü (Öyküsel)

Güncel Yaşam, İkincilik Ödülü (Öyküsel)

Rusya’nın en uzak kuzey noktasındaki izole yaşam biçimleri. / Elena Anosova

10. Güncel Yaşam, Üçüncülük Ödülü

Güncel Yaşam, Üçüncülük Ödülü

Yaptığı tren yolculuğu sırasında parasını çorabında taşıyan Uygur kadın. / Matthieu Paley

11. Genel Haberler, Birincilik Ödülü (Öyküsel)

Genel Haberler, Birincilik Ödülü (Öyküsel)

6 yaşındaki Jimji korkunç bir şekilde ölen babasının başında ağlarken. 9 Ekim 2016 / Daniel Berehulak – The New York Times

12. Genel Haberler, İkincilik Ödülü (Öyküsel)

Genel Haberler, İkincilik Ödülü (Öyküsel)

Musul sakinleri, Irak kuvvetleri ve Musul İslam Devleti arasındaki savaş yüzünden şehri terk ederken. 16 Kasım 2016 / Sergey Ponomarev – The New York Times

13. Uzun Dönemli Projeler, Birincilik Ödülü (Öyküsel)

Uzun Dönemli Projeler, Birincilik Ödülü (Öyküsel)

Yıkılmış Spartak kasabasında bir caddede çiçekleri sulayan bir adam. 16 Temmuz 2016 / Valery Melnikov – Rossia Segodnya

14. Uzun Dönemli Projeler, İkincilik Ödülü (Öyküsel)

Uzun Dönemli Projeler, İkincilik Ödülü (Öyküsel)

Chicago’da yaşayan iki İranlı öğrenci Tara ve Sorous en mutlu anlarını kutlarken, kaldırımda namaz kılan Müslüman taksi şoförü. 20 Ağustos 2016 / Hossein Fatemi – Panos Pictures

15. Doğa, Birincilik Ödülü (Öyküsel)

Doğa, Birincilik Ödülü (Öyküsel)

Annesinin öldürülmesinden sonra sırtlan tarafından saldırıya uğrayan bir aylık Lulah (gergedan), ve Güney Afrika Nelsprut’ta bir STK olan Care for Wild Africa’da çalışan tam zamanlı bakıcısı Dorota Ladosz.

16. Doğa, Birincilik Ödülü

Doğa, Birincilik Ödülü

Balıkçı ağından kurtulmaya çalışan su kaplumbağası. İspanya / Francis Perez

17. Doğa, İkincilik Ödülü (Öyküsel)

Doğa, İkincilik Ödülü (Öyküsel)

Japonya ve Çin’i temsil eden ismiyle, iki ülkenin dostluğunu sembolü haline gelen Wolong Doğa Koruma Bölgesi’ndeki 16 yaşındaki panda. / Ami Vitale

18. İnsanlar, İkincilik Ödülü (Öyküsel)

İnsanlar, İkincilik Ödülü (Öyküsel)

“Floured’s War” Festivali, İspanya. 28 Aralık 2016 / Antonio Gibotta – Agenzia Controluce

19. Spor, Birincilik Ödülü

Spor, Birincilik Ödülü

Jokey Nina Carberry’nin, Büyük Ulusal at yarışı sırasında atından düştüğü an, Liverpool. 9 Nisan 2016 / Tom Jenkins

20. Spor, Birincilik Ödülü (Öyküsel)

Spor, Birincilik Ödülü (Öyküsel)

Muddy York Rugby Kulübü oyuncuları Michael Smith (sol), Devin McCarney (orta) ve Jean Paul Markides, ekibin yıllık bağış toplama etkinliği etkiliğinde yapacakları gösterinin provasını yaparken, Toronto, Ontario. 5 Kasım 2016 / Giovanni Capriotti

21. Spor, Üçüncülük Ödülü (Öyküsel)

Spor, Üçüncülük Ödülü (Öyküsel)

Lindsay, evinde sabahın erken saatlerinde hazırlarken, Halifax, Canada. 18 Eylül 2016 / Darren Calabrese – ESPN

22. Spot Haberler, İkincilik Ödülü (Öyküsel)

Spot Haberler, İkincilik Ödülü (Öyküsel)

Bomba saldırılarının ardından bebeğin başında yas tutan Suriyeliler. 23 Eylül 2016 / Ameer Alhalbi – AFP

23. Spot Haberler, Üçüncülük Ödülü (Öyküsel)

Spot Haberler, Üçüncülük Ödülü (Öyküsel)

Libya kıyılarından İtalya’ya kaçmaya çalışan mülteciler. / Mathieu Willcocks – MOAS

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