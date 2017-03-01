World Press Ödüllerini Kazanan Gazete Fotoğrafçılarının Gözünden 2016’nın Çarpıcı Özeti

Geçtiğimiz yıl 60.’sı düzenlenen haber fotoğrafçılığı yarışması olan World Press Fotoğraf Yarışması galipleri 13 Şubat’ta açıklandı. 2016 yılında yaşanan olayların çarpıcı bir özetini sunan fotoğraflardan, Ankara’da Rus Büyükelçi’sinin öldürülme anı jüri tarafından yılın fotoğrafı seçildi. Jürinin karar vermekte çok zorlandığını söylediği, 2016’nın çarpıcı fotoğraflarla özetini sizler için BuzzFeed’den derledik.
1. Yılın Fotoğrafı
2. Güncel Olaylar, Birincilik Ödülü
3. Güncel Olaylar, İkincilik Ödülü
4. Güncel Olaylar, Birincilik Ödülü (Öyküsel)
5. Güncel Olaylar, İkincilik Ödülü (Öyküsel)
6. Güncel Olaylar, Üçüncülük Ödülü (Öyküsel)
7. Güncel Yaşam, Birincilik Ödülü (Öyküsel)
8. Güncel Yaşam, İkincilik Ödülü
9. Güncel Yaşam, İkincilik Ödülü (Öyküsel)
10. Güncel Yaşam, Üçüncülük Ödülü
11. Genel Haberler, Birincilik Ödülü (Öyküsel)
12. Genel Haberler, İkincilik Ödülü (Öyküsel)
13. Uzun Dönemli Projeler, Birincilik Ödülü (Öyküsel)
14. Uzun Dönemli Projeler, İkincilik Ödülü (Öyküsel)
15. Doğa, Birincilik Ödülü (Öyküsel)
16. Doğa, Birincilik Ödülü
17. Doğa, İkincilik Ödülü (Öyküsel)
18. İnsanlar, İkincilik Ödülü (Öyküsel)
19. Spor, Birincilik Ödülü
20. Spor, Birincilik Ödülü (Öyküsel)
21. Spor, Üçüncülük Ödülü (Öyküsel)
22. Spot Haberler, İkincilik Ödülü (Öyküsel)
23. Spot Haberler, Üçüncülük Ödülü (Öyküsel)
Facebook Yorumları
Beğen
0
Muhteşem
0
Hahaha
0
İnanılmaz
0
Üzgün
0
Kızgın
0