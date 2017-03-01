World Press Ödüllerini Kazanan Gazete Fotoğrafçılarının Gözünden 2016’nın Çarpıcı Özeti

Geçtiğimiz yıl 60.’sı düzenlenen haber fotoğrafçılığı yarışması olan World Press Fotoğraf Yarışması galipleri 13 Şubat’ta açıklandı. 2016 yılında yaşanan olayların çarpıcı bir özetini sunan fotoğraflardan, Ankara’da Rus Büyükelçi’sinin öldürülme anı jüri tarafından yılın fotoğrafı seçildi. Jürinin karar vermekte çok zorlandığını söylediği, 2016’nın çarpıcı fotoğraflarla özetini sizler için BuzzFeed’den derledik.