Walsall’ı Kıbrıslılar taşıyor

İngiltere 1. Lig ekiplerinden Walsall’da, Kıbrıslı Türk Erhun Öztümer ile Kıbrıslı Rum Andreas Makris, birlikte mücadele veriyor

İki Kıbrıslı, Kıbrıs’tan 4 bin km uzakta bulunan İngiltere’da aynı takımda buluştu.

İngiltere 1. Lig takımlarından Walsall’da Kıbrıslı Türk Erhun Öztümer ile Kıbrıslı Rum Andreas Makris, takımlarının başarısı için birlikte ter döküyor.

Geçtiğimiz sezon yine 1. Lig takımı olan Peterborough’da forma giyen Erhun Öztümer sezon başında Walsall’a transfer oldu ve iki yıllık kontrat imzaladı. Bu sezon Walsall forması ile 25 maça çıkan Erhun, 9 gol ve 4 asist ile oynadı.

10 numara pozisyonunda oynayan 1.60 m boyundaki Erhun’a Walsall tarftarları “Turkish Messi” olarak çağırıyor. 25 yaşındaki Erhun’un bugünkü piyasa değerinin 150 bin sterlin olduğu belirtildi. 2013-14 sezonunda bir süre Sivasspor forması da giyen Erhun daha sonra İngiltere’ye geri dönmüştü.

Andreas Makris ise geçtiğimiz sezon Anorthotis forması ile oynuyordu. Sezon sonunda 354 bin sterlin bonservis bedeli ile Walsall’a giden Andreas, Kıbrıs Rum Kesimi milli takım formasını da giyiyor.

Walsall ile üç yıllık kontrat imzalayan 21 yaşındaki genç oyuncu sağ kanat veya santrafor oynayabiliyor. Andreas, Walsall forması ile bu sezon çıktığı 21 maçta hiç gol atamadı, sadece iki asist ile oynadı. Andreas Makris’in bugünkü piyasa değerinin 500 bin sterlin olduğu belirtildi.

Walsall son lig maçında Bristol Rovers’i 3-1 mağlup ederken oyunun 77’inci dakikasında Erhun Öztümer oyundan çıktı, yerine Andreas Makris girdi. Walsall 24 takımlı Lig 1’de 37 puanla 13’üncü sırada yer alıyor.