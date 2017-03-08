Wall Street’in bronz boğasına karşı ‘korkusuz kız’ heykeli

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden State Street Global Advisors (SSGA), New York Borsası’nın önündeki devasa ikonik bronz boğanın karşısına kadın yönetici sayısının azlığı ve cinsiyet eşitliğinin vurgulanması amacıyla “korkusuz kız” adı verilen küçük kız heykeli diktirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, kadınların gücüne ve liderliğin önemine vurgu yapılmak istendiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SSGA CEO’su Ron O’Hanley, araştırmaların cinsiyet eşitliği ve çeşitliliğin olduğu şirketlerin daha güçlü finansal performans gösterdiğini ortaya koyduğunu bildirdi.

Ayrıca bu şirketlerde daha az rüşvet, yolsuzluk ve hissedar kavgaları olduğunu belirten O’Hanley, şirketlerin kadın yönetici ve çalışan sayısını artırmak için somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.

“Charging Bull” adı verilen Wall Street’in bronz boğası, 1989 yılında İtalyan heykeltıraş Arturo Di Modica tarafından yapılmıştı.