Vurulduk İnce İnce

Vurulduk ince ince

Ayrılıklara bölündük …

***

Devlet orotoritesi sorgulanıyor.

Toplumun asabını bozan her olayda olduğu gibi.

Devlet makamı hasbelkaderleri, kuyuya taşı atıyor.

Atılan taşları akıllılar dahil kimse çözemiyor.

Ve işte bu noktada başlıyor sorgulama.

Ancak sorgulanan hasbelkaderler değil maalesef.

Sorgulama devlet otoritesi üzerinden yapılıyor.

Devlet, otoritesi sorgulandıkça zaafiyete uğruyor.

Zaafiyetle birlikte inanç sarsılıyor.

İnanç sarsılmasının yankısı ise “fena halde leman”.

***

Denktaş “hainler ve milliyetçiler” ile bu fitili ateşlemişti eskilerde.

Ve ne acı ki bu fitil hiç sönmeden yanmaya devam etti, ediyor.

Annan Planı döneminde cepheler iyice ayrıştı.

Çözümcüler ve çözüm karşıtları babında.

Türkiye’yi sevenler ve sevmeyenler ile devamı geldi.

Türkiyeli ve Kıbrıslı konusu ile iyice kökleşti.

Ve şimdilerde, her olay artık bir bahane.

Nemalananların desteği ile AYRIŞMA artık zirvede.

***

Her olayda toplumun bölük pörçüklüğü artıyor.

Yada bölünmüşlük için her olay bahane ediliyor.

Bölünme şiddeti arttıkça, mitoz bir sürece giriliyor.

Ve her yeni cephede, Kıbrıslı zora düşüyor.

Demokrasi yara alıyor, kan kaybediyor.

Küfüre tepki verilirken, küfürbazın ta kendisi olunuyor.

Niye gönderdin diyecekken, “defol git” korosu kuruluyor.

Her olaydaki gibi başlama ile bitiş noktası eşleşemiyor.

Halk, zıvanadan çıktıkça, devlet otoritesi kuvvetten düşüyor.

***

Devleti zayıflatan, halk gözünde değersizleştiren siyasetçi.

Aldıkları kararlar, sistem bazlı süreklilik içermiyor.

Birisinin ak dediği, ötekinin geleceği ana kadar.

Öteki geldiğinde tüm beyazlar siyah olabiliyor.

Ne yasa, ne kamuoyu, ne devlet geleneği umursanmıyor.

Toplum yararıymış, kamu çıkarıymış hak getire.

“B…’nda boğul Türkiye” diyeni iade eden bir otorite.

“B…’nda boğul KKTC” diyene ise sus pus bir otorite.

Niye yaptığını, nasıl yaptığını açıklamaktan aciz bir otorite.

Yaptığının arkasında duramayan bir otorite.

Sınırdışı ettikten sonra, “sınırdışı kalkabilir” diyen bir otorite.

***

Kıbrıslı’nın hafızası zayıftır.

Bu olay da biter, bir yenisi başlayana dek.

Ama her olayda, cepheler derinleşir, küfürler ağırlaşır.

Devlet yönetenler şinyada, halk ise facebookta yerini alır.

Başlanır yine karşılıklı ateş edilmeye.

Eşler, dostlar unutulup, tüm Türkiye’lilere defol denir yine.

Kıbrıslılar da Türkiye’ye jurnallenir yine.

Sezen’in dediği gibi ince ince vurulmaya devam ederiz.

Vuruldukça ayrılıklara bölünmeye de devam ederiz.

Biz vurulup ayrıldıkça, devleti de yok ederiz elbirliği ile.

Devletsiz bir halk olamayacağını hiç düşünmeden hem de.

Toplumun, birarada yaşayan insanlar olduğunu unuta unuta hem de.