Vur patlasın, çal oynasın

ZENGİN PROGRAM:

“Huzur Ağaç”ta sahne alan Semra İleten ve ülkemizin beğenilen sanatçısı Mehmet Can konuklarına müzik dolu bir gece yaşatıyor

Huzur Ağaç Restaurant her hafta sonu olduğu gibi önceki akşamı da coşkuyla geçirdi. Hafta sonu gecelerinin tadını çıkarmak için soluğu restoranda alan konuklar, “Huzur Ağaç”ta sahne alan Semra İletenle canlı müziğe doydu.

Sahnelerin sevilen ismi Mehmet Can’da sahne alarak konuklara eğlence dolu saatler yaşattı. Gecede Piyanist Tuncay ve Mehmet Can’ın canlı performanslarıyla eğlenceyi yaşarken, Oryantal Yasemin’in de kıvrak danslarıyla yerlerinde duramadılar.

Sanatçıların eğlenceli sahnelerinde seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla coşan konuklar gece geç saatlere kadar eğlencenin tadını çıkardı. Mir Gıda personelleri de gecede eğlenenler arasındaydı.

Fotoğraflar: Fuat Şanlıer