Vücutçular şampiyonaya hazırlanıyor

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından düzenlenecek olan KKTC Vücut Geliştirme Şampiyonası’na kayıtlar bugün sona eriyor.

Okan KARADEMİR

Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Kongre Merkezi’nde 9 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan şampiyona için hazırlıklar devam ediyor.

Şampiyonayla ilgili bugün 12.30-13.30 saatleri arasında Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan Sporcu Eğitim Merkezi’nde toplantı yapılacak.

Toplantıda yarışmaya katılacak sporcu ve antrenörlere dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verilecek.

9 Nisan Pazar günü 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacak tartıların ardından şampiyona saat 14.30’da başlayacak.