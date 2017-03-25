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25 Mart 2017

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Vücutçular şampiyonaya hazırlanıyor

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Vücutçular şampiyonaya hazırlanıyor
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KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından düzenlenecek olan KKTC Vücut Geliştirme Şampiyonası’na kayıtlar bugün sona eriyor.

 

Okan KARADEMİR

Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Kongre Merkezi’nde 9 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan şampiyona için hazırlıklar devam ediyor.

Şampiyonayla ilgili bugün 12.30-13.30 saatleri arasında Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan Sporcu Eğitim Merkezi’nde toplantı yapılacak.

Toplantıda yarışmaya katılacak sporcu ve antrenörlere dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verilecek.

9 Nisan Pazar günü 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacak tartıların ardından şampiyona saat 14.30’da başlayacak.

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