“Volkan Gazetesi yayımlanmaya devam edecek”

Volkan Basın Yayın Ltd’nin kurucusu ve büyük hissedarı Aydın Akkurt, yaptığı yazılı açıklamada Volkan gazetesinin yayımlanmayacağı yönündeki iddiaların gerçek olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

“Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ve oğlu Rauf Denktaş’a yönelik çirkin iftiralarda bulunan söz konusu gazete ile sahibini deşifre etmemizden sonra Volkan gazetesine yönelik büyük bir operasyon başlatıldı.

Malt Basın Yayın Ltd’nin % 50 hissedarı ve sekretri olmama rağmen, yönetim kurulu kararı olmadan benim haberim bile olmadan Ziya Emir’in tek başına aldığı bir kararla “Volkan gazetesinin yayınlarını durdurduğu” açıklanmıştır. Bu konuyla ilgili olarak yarın yasal işlem başlatacağız.

Bu arada şunu belirtmek isterim ki; Ziya Emir’in ileri sürdüğü iddialar yasal olarak geçersizdir.

2001 yılında kurulan ve Volkan gazetesini yayınlayan Volkan Basın Yayın Ltd’nin kurucusu ve büyük hissedarıyım. Bu şirketin yöneticiliğini, Direktörlüğünü ve sekreterliğini yaptım. Bu şirket ise hiç kapanmış değildir ve hala daha tüm haklarına sahiptir.

Bu nedenlede “Volkan ismini kullanmak yasal değildir” iddiası geçersizdir.

“Volkan” ismini kullanmak ve bu isim altında yayın yapmak benim hak ve yetkilerim arasındadır. Bulunduğum her yerde de yasal olarak bu ismi kullanabilirim.

Bu arada Volkan ismini şirketinde kullanmaya uğraşan Ziya Emir hakkında Şirketler Mukayitliği nezdinde de yasal girişimlerde bulunacağız.

Ziya Emir’in iddialarının tam tersine Volkan gazetesi yayınlarına devam edecektir. Volkan gazetesinin yayınlanmasını da yasal olarak kimse engelleyemez.”