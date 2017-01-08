Voleybol Mesarya finalistleri belirlendi

İlkokullar arası voleybol kızlar müsabakalarında Mesarya bölgesi finalistleri belli oldu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Aralık ayında başlayan ilkokullar arası voleybol kız müsabakaları sonucunda ikinci tura yükselen takımlar geçtiğimiz günlerde yapılan son maçlar ile belirlendi.

Buna göre puan sıralamasına göre ilk 4’e giren Gönendere Şht. Salih Terzi İlkokulu, Çayönü – İncirli İlkokulu, Dörtyol İlkokulu ve Geçitkale İlkokulu bir sonraki tura yükselme şansını elde etti. Bir sonraki turun karşılaşmaları ise ilerleyen günlerde yapılacak.

Gönendere Salih Terzi İlkokulu

2. Çayönü İlkokulu

3. Dörtyol İlkokulu

4. Geçitkale İlkokulu

5. İnönü İlkokulu

6. Türkmenköy İlkokulu

7. Vadili İlkokulu

Maç programı şöyle:

Alasya İlkokulu (bay)

Yeni Erenköy İlkokulu – Geçitkale İlkokulu

Polatpaşa İlkokulu – Çayönü İlkokulu

Gazi İlkokulu – Dörtyol İlkokulu

Ziyamet İlkokulu – Gönendere Salih Terzi İlkokulu

Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu – Şht. Osman Ahmet İlkokulu