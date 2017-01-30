“Vitrin”in göz bebeği

HEM GÖZE HEM DE KULAĞA HİTAP EDİYOR: Türkiyeli başarılı sanatçı Demet Aktaş, Girne’de sahne aldı. Sahne performansıyla göz dolduran güzel sanatçı her hafta olduğu gibi müzik dolu bir geceye imza attı

Türkiye’nin başarılı sanatçısı Demet Aktaş, önceki akşam “Vitrin Performance Hall”da sahne aldı. Dört haftadan beri mekan da sahne alan Demet, zengin programı ve güzel fiziğiyle hem göze hem de kulağa hitap ederek konuklardan tam not aldı. En güzel şarkılarını kendisini dinlemeye gelen konukları için seslendiren güzel sanatçı eğlence severlere adeta müzik ziyafeti çekti. Aktaş “Vitrin” programlarıyla Cumartesi akşamları sevenleriyle buluşmaya devam edecek.