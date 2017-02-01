Virajı alamadı, ağaca vurarak durdu

Aydınköy – Güzelyurt anayolunda yakınlarında Kaan Yurday ( E-40) kullandığı FE 848 plakalı arabasıyla Güzelyurt’a doğru giderken Güneşköy’de sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kaygan yolda kontrolden çıkan araba yolun kenarında bulunan akasya ağacına çarparak yan devirdi. Kazada araç sürücüsü Kaan Yurday, hafif yaralandı. Yurday önce Cengiz Topel Hastanesi’ne oradan da ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede gerekli tedavisi yapılan araç sürücüsü taburcu oldu.

Gürsel KARAGÖZLÜ