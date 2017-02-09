Vilayetin Başbakanı Olmaz

KKTC anayasasına göre hükümet başkanına Başbakan denir.

Bu mevziden ilerlersek, başbakan olmak için devlet ihtiyacı olduğu net.

Anayasası olan ve kurumsal olan bir yapı öncelikli.

Toprağa, ulusa ve bayrağa da ihtiyaç var.

Egemen olacaksın, millet olacak ve ülke olacaksın.

Bunları yanyana koyunca devlet tanımı az çok ortaya çıkıyor.

Bu noktada ortaya çıkan bir başka gerçek de KKTC olgusu.

Bazı noktalar tartışılsa da KKTC yapısı ile, sınırı ile bir devlet.

Ve bu devletin Meclisi var, Cumhurbaşkanı da var.

Hükümeti de var, Başbakanı da…

***

Devlet olma gerekleri çerçevesinde KKTC devleti bir gerçek.

Bir başka gerçek de vilayet yada il olunmadığı.

İllerin, ülkesel sınırı olmaz, Cumhurbaşkanı da olmaz.

İller yani vilayetler, bir ülkenin idari bir bölgesi.

İllerde Başbakan da, bakan da olmaz.

Valiler tarafından yönetilirler.

Kimi ülkede seçilen, kimilerinde atanan valilerce.

Ve tüm bu valiler, içişleri Bakanına bağlı çalışır.

Bağımsız değillerdir, sadece devletin bir bölgesinin yöneticisidirler.

Hasılıkelam, devletten vilayet, validen de başbakan olamıyor.

***

Bu upuzun girizgah nedensiz değil elbette.

Geçen gün düzenlenen bir “tanıtım” etkinliği dilimizi çözüverdi.

Bilimum bakanlar ve KKTC Başbakanı da katıldı.

Etkinlikte, Türkiye’den gelen bir konuk sürç-ü lisan diyeceğim bir gaf yaptı.

Ve oracıkta KKTC’yi 82. İl olarak ilan ediverdi.

KKTC Bakanları ve KKTC Başbakanı huzurunda hem de.

Türkiye’li kardeşlerin dil sürçmelerine pek takılmam.

Bazan Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti de derler.

Diyebilirler.

Bunu demek, ne beni ne de söyleyeni bozar.

Ancak, üstüne bas basa birileri 82.il derse orada durmak şart.

***

KKTC devleti sonsuza dek yaşayacak diyenler var.

Süreç içinde siyasal anlam da yüklenilen bir söylem bu.

Bu söylemi diline pelesenk edenler var elbette.

Ve ne acı ki 82.il vurgusu, bu söyleme sımsıkı sarılanlara hitaben yapılmış.

KKTC’nin makam arabasını kullanıp, maaşını alanlara.

KKTC devletinin makamında oturup, yetkisini kullananlara.

Ve bu hitabı, bu siyasiler alkışlamış.

Alkışlamak bir yana, o anda kalkıp hatırlatma yapılmasını beklerdim.

“İyi niyeti anlıyoruz ama biz devletiz” diye düzeltme isterdim.

Ama naçar ki beklediklerim de istediklerim de vuku bulmadı.

***

Bu ülkeye sahip çıkmak, oy isterken milliyetçiyi oynamak değildir.

Bu ülkeye sahip çıkmak, bu ülkeyi sevmekle eşdeğer.

Seveceksin, koruyacaksın, kollayacaksın.

Turizmini tanıtacaksan da, devlete yaraşır tanıtacaksın.

İngiltere’de North Cyprus, Türkiye’de 82.il olmayacaksın.

İl olmayı kabul edersen de, Başbakan veya Bakan olmayacaksın.

Ver cokuşuyu babında vilayete vali olmayı içine sindirmeyeceksin.