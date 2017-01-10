Veysel Şahin, Fahri Başkan

Ozanköy Yönetimi; Türk iş adamı Veysel Şahin’i, Ozanköy Fahri Başkanlığı’na getirdi

Coşkun KUTAY

2016-17 futbol sezonu K-Pet 1. Lig Beyaz Grup’ta ilk devreyi lider olarak tamamlayan, Sami Otçuoğlu başkanlığındaki Ozanköy’de yönetim, Türk iş adamı Veysel Şahin’i “Ozanköy Kulübü Fahri Başkanlığı’na” getirdi

Dün, iş adamı Veysel Şahin’i makamında ziyaret eden yönetim, Şahin’e, isminin yazılı olduğu 4 numaralı Ozanköy formasını hediye etti.

Fahri Başkanlığa getirilmesi ile ilgili Havadis’e konuşan Veysel Şahin, “Ozanköy’ün Süper Lig’e yükselmesi için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım” dedi.