Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, yürüttükleri çalışmalarla, vergi gelirlerini geçmiş yıllara nazaran arttırdıklarını ancak henüz istenilen seviyeye ulaşılamadığını belirterek , 2017’nin yeni bir vergi sisteminin tartışılacağı yıl olacağını kaydetti.

DP parti teşkilatında gerçekleştirilen parti içi eğitim seminerinde bu hafta “Toplumsal Refahın Adil Dağılımı” konuşuldu, vergilendirme konularında fikir teatisinde bulunuldu.

Etkinliğe DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da katılarak konuşma yaptı.

DP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, vergi konusunda kamuoyunda vergi bilincinin oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, gönüllü ödeme alışkanlığının kazandırılması konusunda bir takım çalışmaların Bakanlık olarak da yürütüldüğünü belirterek, bu doğrultuda yapılan bir takım icraatların detaylarını aktardı.

“VERGİ GELİRLERİNİ GEÇMİŞ YILLARA NAZARAN ARTTIRDIK”

Denktaş, “Vergi gelirlerini geçmiş yıllara nazaran arttırdık. Bunun için bir miktar kayıt dışılığı önledik, bir miktar alacaklar konusunda kolaylık sağladık, taksitlendirme imkânı yarattık. Ve hakikaten gelir toplamaya başladık. Bu gelirin bir kısmını da yine ülkemiz ve insanımıza hizmet olarak sunduk. Bu durum aynı zamanda insanlarımızı da ‘vergimi ödeyeyim’ noktasına getirdi ancak henüz istenilen seviyeye ulaşmış değiliz” diye konuştu.

“2017 YENİ VERGİ SİSTEMİNİN TARTIŞILACAĞI YIL”

Denktaş, 2017’nin yeni bir vergi sisteminin tartışılacağı yıl olacağını da kaydetti.

Denktaş konuşmasında, Temmuz 2015 yılında hazırladıkların kapsamlı “Yeni Bir Vizyon” çalışmasında ortaya konan devrim niteliğindeki yeni vergi sistemi önerisini kamuoyunda tartışmaya açacaklarını belirtti.

Denktaş, yeni vergi sistemi ile hedefin toplumsal refahın daha adil paylaşılması olduğunu belirtti.

Denktaş; “Üretimden değil tüketimden, gelirin değil servetin vergilendirildiği bu sistem, toplumsal refahın dağılımında oluşan uçurumları ortadan kaldırmayı hedeflemektedir” diye konuştu.

“SAHİPLENME EKSİKLİĞİMİZ VAR”

“ ‘Sahiplilik’ noktasında halk olarak eksikliğimiz var” diyen DP Genel Başkanı Serdar Denktaş yaptığı özeleştiride şunları söyledi:

“Eksikliğimiz sahiplilik ile başlıyor. Bırakın devleti, kendi oturduğumuz evimizi, toprağımızı sahiplenme noktasında müthiş bir eksiğimiz var. ‘Akıbeti belli değil’ endişesi aklımızın bir yerine kazınmış, hâlbuki akıbeti belli. Bu toprak, bu devlet bizim. Kendimize sahip çıkma, oturduğumuz eve sahip çıkma, toprağımıza sahip çıkma, egemenliğimize sahip çıkma, bayrağımıza sahip çıkma, devletimize sahip çıkma, birbirini takip eden unsurlar. Dolayısıyla bu duyguyu önce kendimize, sonra birbirimize aşılamalı ve dört elle sarılmalıyız ki devlet de vatandaşına sahip çıkabilsin.”

ÖZCAFER

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer de, eğitim seminerinin açılış konuşmasında, halkın refah seviyesinin yüksek olduğu sosyal devlet anlayışına dikkati çekti. Özcafer, her vatandaşın, insan onuruna yaraşan asgari bir yaşam kalitesine ulaşmasının sosyal devlet anlayışının gereği olduğuna değindi.

Fırsat eşitliği, gelirlerin adil paylaşımı kavramlarına vurgu yapan DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, bir ülkede toplumsal barışın, huzurun sağlanması ve korunmasının büyük ölçüde gelir dağılımının adil olmasına bağlı olduğunu söyledi.