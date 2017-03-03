Vejetaryen kadın tavuk kamyonuna daldı

ABD’nin Georgia eyaletinde üstü açık şekilde tavuk taşıyan kamyona çarpıp kaçan kadın bir süren sonra polis tarafından yakalandı.

Kadının ifadesi polisi de şaşırttı.

Çarşamba günü yaşanan olayda, bir kamyon şoförü, kırmızı renkli bir aracın kendisine iki kez çarptığını belirterek, polise şikayetçi oldu.

Madison County’deki polisler olay yerine geldiklerinde, yere düşen araç plakasından kazaya yapan aracı buldu.

26 yaşındaki Judith Armstrong olarak tanımlanan kadın, polis kapısına gelince evden çıkmak istemedi. Polisin müdahelesi sonrasında kadının ifadesi alındı.

Sorgu sırasında, Armstrong bir kazaya karıştığını itiraf etti ve ehliyetine el konulacağını düşündüğü için kaçtığını söyledi.

Ayrıca yetkililere, vejetaryen olduğunu bu nedenle tavuk kamyonuna çarptığını da anlattı.

Polis, bu garip hikaye üzerine kadını alkol testinden geçirdi ve limit üstü alkol aldığı da belirlendi.

Armstrong, kamyona çarptığında alkollü olmadığını, eve geldiğinde bir iki kadeh içtiğini ileri sürdü.