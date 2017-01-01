Vehbi: Hunharca yönetti

GAÜ Çetinkaya Başkanı Asım Vehbi, Binatlı’ya 5-3 mağlup oldukları maçın ardından kendisine ait sosyal medya hesabından maçın hakemine veryansın etti

“ÇETİNKAYA’NIN ÖNÜNÜ KESME GAYRETİ”:

Binatlı yöneticilerine teşekkür eden ve Binatlı’yı almış olduğu 3 puan için tebrik ederek, ikinci yarıda çok daha başarılı olmalarını dileyen başkan Vehbi, “Bugünkü (Cuma) maça gelince, bir hakem, GAÜ Çetinkaya’nın önünü kesmek gayretiyle hunharca bir yönetim gösterdi” dedi

“1 TAKIM HARİÇ”:

Vehbi açıklamasında, “İlk devrede bir takım hariç tüm takımların canı yandı, canı yakıldı. Bir takımın sadece lehine hatalar olmuş ve puanlar kazanmasına sebebiyet verilmiştir. Bu kadar tesadüfün olması çok düşündürücüdür” şeklinde ifadeler kullandı

GAÜ Çetinkaya Kulüp Başkanı Asım Vehbi ilk devrenin kapanış maçında Cuma günü karşılaştıkları ve 5-3 mağlup oldukları Binatlı maçının ardından kendisine ait sosyal medya hesabından hakem kararlarının eleştirisini yaptı. Özellikle Binatlı maçını yöneten hakeme veryansın eden Vehbi’nin açıklamaları aynen şöyle:

Süper Lig’in son haftasında Binatlı’ya 5-3 mağlup olan GAÜ Çetinkaya hakem kararlarına ateş püskürdü.

Maç sonrasında GAÜ Çetinkaya Başkanı Asım Vehbi sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

“Değerli GAÜ Çetinkaya Ailesi, bugün (Cuma) ilk devrenin son maçında dost takım Binatlı’ya 5-3 yenildik. Öncelikle bizi maç öncesi çok iyi ağırlayan değerli dostum Orsel başkana, Mehmet Uçaner kardeşime ve diğer değerli Binatlı yöneticilerine teşekkür ederim. Binatlı’yı da almış olduğu 3 puan için tebrik eder, ikinci yarıda çok daha başarılı olmalarını dilerim.

Bugünkü maça gelince, maalesef esasında geçen yılın son 6-7 maçının ve ilk yarının bir özeti oldu. Bir hakem, GAÜ Çetinkaya’nın önünü kesmek gayretiyle hunharca bir yönetim gösterdi.

Biz yenilmesini de, yenildiğimiz zaman rakibimizi tebrik etmesini de, kendi özeleştirimizi yapmayı da çok iyi biliriz.

Başkanlığa geldiğim bir buçuk yıllık sürede de bunu samimiyetle yaptık, hakemler ile ilgili de tek bir kelime etmedik. Tabii ki bizim de hatalarımız var ve bunlar üzerinde çalışacağız. Ancak bu yarıdaki 15 maçta, bir takım hariç tüm takımların canı yandı, canı yakıldı. Biz yine kötü düşünmek, efendiliğimizi bırakmak istemedik, hakem arkadaşlarımız da insandır, futbolcular ve biz yöneticiler gibi onlar da hata yapabilir dedik.

Ancak ne kadar manidardır ki 15 takıma karşı zaman zaman hatalar yapılmış, puan kayıplarına sebebiyet verilmiş ancak bir takımın sadece lehine hatalar olmuş ve puanlar kazanmasına sebebiyet verilmiştir. Bu kadar tesadüfün olması çok düşündürücüdür. KTFF ve MHK ilk yarıdaki tüm maçları izlemeli ve bu yazdıklarımı araştırmalıdır. Ülke ekonomisinin bu kadar kötü olduğu bir dönemde az sayıda futbol sevdalısı yönetici arkadaşlarımız ülke gençliğinin spor yapması ve dipte olan futbolumuzun biraz olsun düzelmesi için maddi manevi fedakarlık yapıp alın teri akıtıyorsa, futbolcularımız haftada 5-6 kez antrenman/maç yaparak alın teri akıtıyorsa, kimsenin onların hakkını yemeye hakkı olmaz.

Biz sadece adalet istiyoruz, bize yönelik bir destek istemiyoruz. Bizim aleyhimize verilen penaltı ve kırmızı kartın aynısı olduğu zaman lehimize de penaltı ve kırmızı kart verilebilmesini istiyoruz. Bugünkü hakem maalesef bunu yapmadı, yapamadı ve adaleti sağlayamadı. Bugünkü hakem ve yönetiminin kesinlikle adil olmadığını ve bize karşı ön yargılı olduğunu iddia ediyorum. Aleyhimize verilen 3 penaltı ve 1 kırmızı kartı, lehimize olan verilmeyen penaltılar ve lehimize/aleyhimize verilmeyen kırmızı kartları eğer BRT gösterirse Pazar akşamı hep birlikte izleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Konu sadece 3 penaltı da değil, bir hakem ancak bu kadar bir takımın futbolcularını sinirlendirmek, germek ve hata yapmaya zorlamak için çaba gösterebilir. Bizler efendiliğimizi gösterip futbolcularımızı ve seyircilerimizi sakinleştirmeseydik, bugün çok üzücü olaylar olabilirdi. İlgili hakemin vicdanının rahat olduğunu ve gece yattığında uyuyabileceğini umuyorum.

Bunlar böyle devam ederse, üzülerek paylaşmak isterim ki, futbol takımlarımız aradıkları sponsorları ve yöneticileri hiçbir zaman bulamayacak, bulanlar da bulduklarını kaybedecek ve futbolumuz iyice dibe vuracaktır. Bırakınız hak edenler kazansın, hak etmeyenler kaybetsin, ama adalet olsun, adil yönetimler olsun, haksızlıklar olmasın. O zaman kimsenin size lafı sözü olmaz.

İkinci yarıda ve yeni yılda futbolumuza, özellikle hakemlerimize adil yönetim ve adalet, herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, adil bir yıl dilerim…”