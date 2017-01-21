GAÜ Çetinkaya Başkanı Asım Vehbi imza attıktan sonra ayrılmak isteyen yabancı oyuncu İbrahima Dramme ve Esin Sonay’ın Küçük Kaymaklı’ya transfer süreci ile ilgili açıklamada bulundu

DRAMME YAZI BEKLİYOR:

Asım Vehbi, Dramme ile ilgili yaptığı açıklamada; “Dramme Norveç Ligi’nde formasını giydiği Honefoss kulübünde yeniden oynamak için yazı bekliyor. Norveç ekibinden bugün olumlu bir yazı gelirse yollarımız ayrılacak. 1 gün önce attığımız imzanın ise tanınmamış olmamız nedeniyle geçerliği olmayacaktır” dedi

KARARI KAYMAKLI VERECEK:

Asım Vehbi Esin Sonay’ın Kaymaklı’ya transferiyle ilgili ise şunları belirtti: “Kararımız Bilal’in kiralık olarak Ufuk’un ise bonservisiyle verilmesi. Bilal’in Türk Ocağı’na gitmek istemesi ise bu transferi zorlaştırıyor. Yinede Kaymaklı camiasının son kararını bekleyeceğiz”

GAÜ Çetinkaya Başkanı Asım Vehbi ile Sarı Kırmızılı ekibin gol ayağı Esin Sonay transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Asım Vehbi 1 gün önce imza atan Dramme ile ilgili yaşanan sorunlara açıklık getirirken Esin’in Kaymaklı’ya transferiyle ilgili de taleplerini açıkladı.

Esin ise transfer sürecinde yaşanan problemlerin aşılacağını bildirdi.

Vehbi: Bekleyeceğiz

GAÜ Çetinkaya Başkanı Asım Vehbi, İbrahima Dramme ile ilgili yaşanan sorunlara cevap verdi. Vehbi; “Futbolcu Norveç Ligi’nde formasını giydiği Honefoss kulübünde yeniden oynamak için yazı bekliyor. Norveç ekibinden Dramme ile ilgili bugün olumlu bir yazı gelirse Çetinkaya ile yollar resmen ayrılacak. 1 gün önce attığımız imzanın ise tanınmamış olmamız nedeniyle geçerliği yoktur. Dramme ile ilgili bugünü bekleyeceğiz. Öte yandan Fransız vatandaşı bir oyuncuyu dün akşam getirdik ve transefr süreci bitene kadar onu deneyeceğiz. Ayrıca Esin’in Kaymaklı’ya transferiyle ilgili kararımız Bilal’in kiralık olarak Ufuk’un ise bonservisiyle verilmesi. Bilal’in Türk Ocağı’na gitmek istemesi bu transferi zorlaştırıyor. Yinede Kaymaklı camiasının son kararını bekleyeceğiz.” dedi.

Esin: Problemler çözülecek

Transferin en çok konuşulan ismi Esin Sonay da konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Benim Çetinkaya ile yaptığım anlaşmalar, başkan ve yönetim tarafından şimdiye kadar yerine getirildi. Ancak bazı problemlerimiz oldu. Bu problemlerin birkaç gün içinde aşılacağını umarım. Ve iki taraf içinde hayırlısı ne ise o olsun”