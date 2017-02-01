Vatandaşın sabrı taştı

Güzelyurt Hastanesi ihale sürecine ilişkin müteahhitler arasında başlayan kavga bitmedi. İhale sürekli yargıya taşınıyor, hastane temeli bir türlü atılamıyor. Olayın mağdur tarafı ise yine halk

TEPKİ ARTIYOR: Aralık ayında temelinin atılması beklenen Güzelyurt Hastanesi projesi, müteahhitlerin kendi aralarında yaşanan tartışmaya kurban giderken, hastane ihalesinin sürekli yargıya taşınarak bir türlü inşaat aşamasına geçilmemesi Güzelyurt’ta halkın tepkisine neden oldu

İHALE YİNE YARGIDA: Müteahhitlerin kendi arasındaki anlaşmazlık ve devlet kurumları arasındaki koordinasyonsuzluk nedeniyle Güzelyurt Hastanesi’nde temeller bir türlü atılamıyor. Hastanesi ihalesi yine yargıya taşındı. İhaleyi alan firmadan sonra dün Müteahhitler Birliği, “ihale yönteminde usulsüzlük” gerekçesi ile ara emri başvurusu yaptı

HALK İSYAN ETTİ: Müteahhitler arasındaki anlaşmazlık ve bitmeyen mahkeme süreci, Güzelyurt halkını mağdur etti. Güzelyurtlu vatandaşlar, Havadis’e yaptıkları açıklamada, ihale sürecinin bir an önce tamamlanması istedi. Halk, “Artık yeter. Bedel ödemekten usandık. Artık hak ettiğimiz hizmetleri almak istiyoruz” diye isyan etti