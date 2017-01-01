Vatandaş “budama” olduğuna inanmadı

Orman Dairesi Salamis bölgesinde karavan alanının yanı başındaki ormanda budama ve seyreltme çalışması gerçekleştirdi. Bölgede karavanı bulunan vatandaşlar duruma isyan etti

Nadire BAHADİ

Orman Dairesi, Salamis bölgesinde Kocareis karavan alanının yanı başında bulunan ormanlık alanda ağaçların gençleştirilip sahanın meydana çıkarılması yönünde bir çalışma başlattı. Daire’nin çalışması kapsamında kuruyan ve yamuk büyüyerek ormanlık alanın kapanmasına neden olan ağaçlar budanarak seyrekleştirildi. İhale usulü yapılan çalışmalar Kamp-Der karavan alanında yaşam süren doğa dostu bazı vatandaşların tepkisine yol açtı. Havaların soğuması ile ormanlarda kaçak kesimlerin çoğaldığını ifade eden Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat Havadis’e konuşarak vatandaşın ormanlara karşı duyarlılığını sevindirici olarak nitelendirdi. Fırat, bazı bölgelerde Orman Dairesi tarafından gerçekleştirilen çalışmaların ülke ormanlarının ömrünü uzatmak ve sağlıklı yetişmesi amacı ile yapıldığını kaydederken, tespit edilen kaçak kesimlerin ise Orman Dairesi’ne bildirilmesi yönünde uyarıda bulundu.

Budamaya vatandaştan tepki

Kocareis kamp alanı sakinleri geçtiğimiz günlerde Kocareis ormanlık alanda gerçekleştirilen budama ve seyreltme çalışmalarına tepki gösterdi. Havadis’e ulaşarak ağaçların ağaç motorları ile katledildiği şikayetinde bulunan vatandaş, oksijen kaynaklarının yok edilmek istendiğini dile getirdi. Doğa aşığı oldukları için karavanda yaşam sürdüklerini ve ağaçların Orman Dairesi’nin izni ile bile olsa kesilmesine karşı olduklarını belirten vatandaş ormanlarımıza sahip çıkılması gerektiğini ifade etti. Vatandaş, dikilen bir ağaçların yıllar sonra orman haline gelebildiğini belirtirken, ısınma ve ticari amaçla ormanların yok edilmesinin kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

Tepkiye, Altay’dan açıklama geldi

Orman Dairesi Müdürü Fırat Altay, budamanın Orman Dairesi’nin çalışması olduğunu açıkladı. Altay, vatandaşın duyarlılığının sevindirici olduğunu ifade ederek, ormanlardaki ağaçların uzun ömürlü ve sağlıklı şekilde yetişebilmesi amacı ile zaman zaman budama ve seyreltme çalışmaları yapıldığını dile getirdi. Bölgedeki işleminde ihale usulü ile hem sahayı meydana çıkarma hem de kuru ağaçların temizlenmesi amacı ile yapıldığını belirten Altay, aynı zamanda bölgedeki çam kese böceği mücadelesinin de devam ettiğini ifade etti. Ormandan elde edilen odunların satışının dahi yapılmadığını dile getiren Altay, çam kese böceğinin yayılmasını önlemek amacı ile odunların Orman Dairesi çalışanları tarafından yakılarak imha edildiğini kaydetti. Bu çalışmaların Geçitköy ve Alevkayası bölgesinde de devam ettiğini belirten Altay, bu çalışmalardan haberdar olmayan halkın duyarlılık göstererek bu yönde şikayetlerde bulunduğunu belirtti.

Kaçak kesimle mücadele sürüyor

Kış aylarının kendini hissettirmesi ile gerek ısınma amacı ile gerekse ticari amaçla ormanlardaki kaçak kesimlerde artış gösterdi. Devriye gezen ekiplerle Orman Dairesi çalışanlarının kaçak kesim yaptığını tespit ettiği şahıslara ceza uygulandığını belirten Orman Dairesi Müdürü Fırat Altay, “her ağaç için görevlendirecek personele sahip değiliz” diyen Altay, halktan bu yönde duyarlılık gösterip kaçak kesimleri bildirmesini istedi. “Kaçak kesimler için elimizden geleni yapıyoruz. Ormanlarımız bizimdir. Orman bilincini sağlamak için eğitime ihtiyacımız vardır” diyen Altay, “ Kaçak odun ile ısı sağladığımız zaman karbondioksit artışına neden oluyoruz ve atmosfere zarar veriyoruz. Ancak elektrik ve tüpün pahalı olduğu bir ülkede halk da haklı olarak odun ile ısınmaya çalışıyor. Ancak ormanlarımızı yok etmek yerine satış noktalarından odun temin edilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.