Uzaylı şiddeti

Mustafa Topaloğlu’nun sevgilisi Derya Hanım, türkücünün önceki gün kendisine yumruk attığını iddia etti. Derya Topaloğlu’na göre bu ilk şiddet olayı da değil

Ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu’nun 18 yıllık sevgilisi Derya Topaloğlu’ndan şok iddia… ‘Uzaylı’ lakaplı türkücünün, önceki gün kendisine şiddet uyguladığını öne süren Derya Hanım, yüzündeki morlukları şu mesajla instagram’da paylaştı: “Kız arkadaşlarımla kafede otururken sorgusuz sualsiz gözüme yumruk attı ve göz çevremdeki kemiğimi kırdı. Çok ciddi bir ameliyat geçirdim. Mustafa’nın bu son vuruşuyla sözde evlilik bitmiştir.” Dün de Renkli Sayfalar’a bağlanan Derya Topaloğlu, iddialarını şöyle sürdürdü: “Bu olaydan sonra kendisiyle hiç görüşmedim. Yanına gidersem öldürür beni. O evden ölüm çıkar. Mustafa Topaloğlu, çok ciddi derecede rahatsız ve tedavi olması gerekiyor.” Derya Hanım’ın ardından programa bağlanan kızı Irmak Topaloğlu ise babasının kendisini aradığını ve pişmanlığını dile getirdiğini söyledi.



OĞLUNDAN BABA SAVUNMA…

Mustafa Topaloğlu’nun nikahlı eşi Hasibe Topaloğlu’ndan olan şarkıcı oğlu Çağlayan Topaloğlu ise babasını şöyle savundu: “Babam, bir karıncayı bile incitmemiştir. Annemin yuvasını yıkan Derya Hanım, maddi olarak üzerine kayıtlı hiçbir şeyin olmadığını söylüyor ancak gecekonduda yaşarken babamla birlikte olduktan sonra havuzlu villaya taşındı. Eğer babam gerçekten şiddet uyguladıysa bunun haklı bir yanı olamaz. Ancak böyle bir şey varsa da babamın bunu neden yaptığı sorgulanmalı!”.