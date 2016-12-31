Uyuşturucuyu Ercan’dan getirdiler

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri, Lapta’da gerçekleştirdiği operasyonda üç çeşit uyuşturucu ele geçirdi

Devrim DEMİR

Alınan bir ihbar üzerine Lapta’da Serkan Balı’nın kalmakta olduğu eve operasyon düzenleyen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri, zanlının evinde üç çeşit uyuşturucu ele geçirdi.

Balı’nın evinde 2 adet yeşil, 23 adet krem renk olmak üzere toplam 25 adet extacy, 1 gram hintkeneviri ve 3 gram bonzai tespit edildi.

Balı’ndan yapılan sorgulamada, zanlının söz konusu uyuşturucu hapları 100 adet, hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi 3 gram, bonzai türü uyuşturucu maddeyi ise 7 gram olarak 25 Aralık tarihinde Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaparken ithal ettiğini itiraf etti.

Aleyhindeki suçlamaları kabul eden zanlı, tutukluluk talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının işlemiş olduğu suçların son dönemlerde yaygın suçlar arasında olduğuna dikkati çekerek, soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Kayıp uyuşturucular araştırılıyor

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cemal Ramiz, zanlı Serkan Balı’nın kanunsuz uyuşturucu madde “Tasarruf” suçlaması ile tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Cemal Ramiz, zanlının evinde mahkeme emri ile önceki gün arama yapıldığını ve evde üç çeşit uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Ramiz, zanlının evinde bulunan extacy, hintkenevir ve bonzai türü uyuşturucu maddeleri Aralık ayında farklı miktarlarla ülkeye yasal olmayan yollardan soktuğunu itiraf ettiğini belirtti.

Kayıp olan uyuşturucuların araştırıldığını ifade eden Ramiz, zanlının gönüllü ifade verdiğini ayrıca kan ve idrar örneği de verdiğini kaydetti.

Aranan kişiler var

Polis memuru aranan kişilerin olduğunu ve alınması gereken ifadelerin olduğunu kaydetti.

Ramiz, bu aşamada zanlı Serkan Balı’nın soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.