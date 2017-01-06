Uyuşturucuyu belinde bantladı

Ercan Havalimanı’ndan önceki gün ülkeye giriş yapmak isteyen Mehmet Özdemir, üzerinde uyuşturucu ile yakalandı
Devrim DEMİR
Ülkeye önceki gün tatil amaçlı geldiği öğrenilen 37 yaşındaki Mehmet Özdemir, giriş işlemlerini yaptığı esnada detektör köpek “Liz”in tepki vermesi sonucu, görevli polis ekipleri tarafından zanlının üzerinde arama gerçekleşti.
Özdemir’in üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu pantolonun bel kısmına gizlenmiş 5 gram hintkeneviri ele geçirildi.
Mahkeme emri ile tutuklanan zanlı, polise verdiği gönüllü ifadesinde işlediği suçu itiraf etti.
Özdemir, tutukluluk talebiyle dün çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde aleyhinde 1 gün tutukluluk emri alındı.
Bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Erkan Karam, Mehmet Özdemir’in kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri “İthal” ve “Tasarruf” suçlarından tutuklandığını anlattı.
Polis çavuşu Erkan Karam, zanlının önceki gün ülkeye 11.15 raddelerinde Ercan Havalimanı’ndan giriş yapmak istediği esnada tutuklandığını söyledi.
Karam, zanlının üzerinde ve eşyalarında gerçekleşen aramalarda, giymekte olduğu pantolonun bel kısmında şeffaf naylon içerisinde 5 gram ağırlığında hintkeneviri bulunduğunu belirtti.
Zanlının gönüllü ifade verip suçunu itiraf ettiğini belirten Karam, Özdemir’in soruşturma maksatlı 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.