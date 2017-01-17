Uyuşturucunun yarısını sattıkları ortaya çıktı

Polisin Mağusa’da düzenlediği operasyonda ele geçirdiği 27 gr uyuşturucu ile ilgili tutuklanan Dilek Şimşek ve Osman Özbayır aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Nadire BAHADİ

Narkotik ekiplerinin 12 Ocak tarihinde Mağusa’da bir eve düzenlediği operasyon sonucunda bulunan 27 gr sentetik cannabionoid türü uyuşturucu madde ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Dilek Şimşek ile Osman Özbayır dün yeniden yargıç karşısına çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf” suçlamalarıyla haklarında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından zanlı Dilek Şimşek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, zanlı Özbayır tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Şimşek uyuşturucuyu Özbayır’dan aldı

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Özgür Biçenleroğlu, 12 Ocak tarihinde zanlı Dilek Şimşek ile Osman Özbayır’ın evine gerçekleştirilen operasyonda zanlı Dilek Şimşek’in elinde tuttuğu şeffaf naylonda yaklaşık 25 gr sentetik cannabionoid türü uyuşturucu madde, cebinde yaklaşık 1 gr sentetik cannabionoid türü uyuşturucu madde, yatak odasındaki komodin çekmecesinde ise yine yaklaşık 1 gr sentetik cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu kaydetti. Zanlı Şimşek’in verdiği gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirten Biçenleroğlu, Şimşek’in ifadesinin içeriğinde uyuşturucu maddeyi 10 Ocak tarihinde 50 gr olarak zanlı Osman Özbayır’dan aldığını ve 25 gramını zanlı Özbayır’ın istemi üzerine başkalarına verdiğini itiraf ettiğini belirtti.

Özbayır uslanmıyor

Özgür Biçenleroğlu zanlı Dilek Şimşek’in uyuşturucu suçundan ilk kez mahkeme huzuruna çıkarıldığını ifade ederken, zanlı Osman Özbayır’ın ise toplam 26 sabıkası bulunduğunu açıkladı. Osman Özbayır’ın 2011 ile 2016 yılları arasında 4 kez uyuşturucu suçundan dolayı yargılanıp çeşitli sürelerde hapis cezasına mahkum edildiğini belirten Biçenleroğlu, zanlının en son ise 9 Eylül 2016 tarihinde cezaevinden çıktığını açıkladı. Uyuşturucu suçundan dolayı yargılanan ve hapis cezasına mahkum edilen zanlı Özbayır’ın cezaevinden çıkmasının ardından yaklaşık 4 ay sonra yine ayni suçu işleyerek mahkeme huzurunda getirildiğini belirten Biçenleroğlu, uslanmaz zanlı profili çizen Özbayır’ın serbest kalması halinde yine benzeri suçları işleme ihtimalinin bulunduğunu açıkladı. Zanlılar hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten Biçenleroğlu, zanlı Şimşek’in teminata bağlanmasını talep ederken, zanlı Özbayır’ın ise 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Özbayır cezaevine geri döndü

Mağusa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Dilek Şimşek’in yurt dışına çıkışını yasaklayarak kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konulması yönünde talimat verdi. Şimşek’in 6 bin TL nakdi teminat ödemesine karar veren Hacımulla, KKTC vatandaşı 2 kefilin 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına karar verdi. Yargıç Hacımulla zanlı Osman Özbayır’ın ise 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.