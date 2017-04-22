En Üst

22 Nisan 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Kıbrıs

Uyuşturucudan 2 Tutuklu

Tarih:
Bir yorum bırakın
72 Görüntüleme
Uyuşturucudan 2 Tutuklu
Haber İçi Üst
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin

Ercan Havaalanı’ndan KKTC’ye giriş yapan iki kişi, uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 12.30 sıralarında Ercan Havaalanı’ndan KKTC’ye giriş yapan M.M.N. (E-22), narkotik detektör köpeğini görünce, tasarrufunda bulunan yaklaşık 1 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ağzına attığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Saat 13.00 sıralarında ise yine Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giren E.T.’ye (E-48) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, sırt çantasında yapılan aramada, yaklaşık 1,5 gram ağrılığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. E.T. tutuklandı.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King