Uyuşturucudan 2 Tutuklu

Ercan Havaalanı’ndan KKTC’ye giriş yapan iki kişi, uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 12.30 sıralarında Ercan Havaalanı’ndan KKTC’ye giriş yapan M.M.N. (E-22), narkotik detektör köpeğini görünce, tasarrufunda bulunan yaklaşık 1 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ağzına attığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Saat 13.00 sıralarında ise yine Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giren E.T.’ye (E-48) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, sırt çantasında yapılan aramada, yaklaşık 1,5 gram ağrılığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. E.T. tutuklandı.