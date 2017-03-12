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12 Mart 2017

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Kıbrıs

Uyuşturucudan 2 Kişi Tutuklandı

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Uyuşturucudan 2 Kişi Tutuklandı
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Polis, Ziyamet-İskele anayolunda ve Ercan’da iki kişiyi uyuşturucudan tutukladı.

 

Polis Basın Bülteni’ne göre, günün ilk dakikalarında Ziyamet-İskele anayolunda yapılan kontrolde, bir araçta yolcu olarak bulunan B.B.’nin (E-22) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda 2 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Zanlı tutuklandı.

Dün ise, Ercan Havaalanından KKTC’ne giriş yapmakta olan S.S.’nin (E-30) üzerine narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda toplam 35 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alındı. S.S. tutuklandı.

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