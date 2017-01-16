Uyuşturucu iç çamaşırından çıktı

Ercan Havalimanı’ndan önceki akşam ülkeye giriş yapmak isteyen Uğur Genç ve Can Güneş detektör köpek Zeyna’ya takıldı

Devrim DEMİR

Ülkeye önceki akşam giriş yapmak isteyen Uğur Genç ve Can Güneş, muhaceret işlemlerini yaptıkları esnada, detektör köpek Zeyna’nın tepki vermesi sonucu görevli polis ekipleri tarafından üzerlerinde ve eşyalarında arama gerçekleşti.

Yapılan aramalarda her iki zanlının da giymekte olduğu iç çamaşırlarında 3’er gram, toplam 6 gram hintkeneviri tespit edildi.

Soruşturma amaçlı tutuklanan zanlılar, işledikleri suçu itiraf etti.

Genç ve Güneş tutukluluk talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın selameti açısından 3’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

Suçlarını kabul ettiler

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram, Uğur Genç ve Can Güneş’in uyuşturucu madde hintkeneviri “İthal” ve “Tasarruf” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis çavuşu Mehmet Bayram, Genç ve Güneş’in önceki akşam saat 20.35 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapmak istedikleri esnada, detektör köpek Zeyna’nın tepki vermesi sonucu üzerlerinde ve eşyalarında görevli polis ekipleri tarafından arama yapıldığını belirtti.

Bayram, zanlıların giymekte oldukları iç çamaşırları içinde gizlenmiş 3’er gram toplam 6 gram hintkeneviri ele geçirdiklerini kaydetti.

Uğur Genç ve Can Güneş’in yapılan sorgulamalarında işledikleri suçu itiraf ettiklerini belirten Bayram, emare olarak alınan uyuşturucu maddelerin analize gönderileceğini belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3’er gün tutuklu kalmaları talebinde bulundu.