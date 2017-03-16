Uyuşturucu baskınında 7 tutuklama

Narkotik ekiplerinin Mağusa’da düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde, hassas terazi ve polisin uyuşturucu satışından elde edildiğine inandığı binlerce lira ele geçirdi. Yabancı uyruklu 7 üniversite öğrencisi tutuklandı

Nadire BAHADİ

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri önceki gece Mağusa’da alınan ihbar ışığında operasyon düzenledi.

Yapılan arama sonucu 102 gram sentetik cannabinoid, 1 gram hint keneviri türü uyuşturucu madde, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından temin edildiği düşünülen 19 bin 320 TL ile 10 Euro ele geçirildi.

Operasyon sonucu 7 yabancı uyruklu üniversite öğrencisi tutuklandı.

Zanlı Zakaria El Yousfi, Mohammad Sani Magajiz, Amro Kaddraf, Mohammad Rehan, Ahmed Ali Huseyin ve Mohammad Khallouf ve Khalid Sanusi dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Zanlılar mahkeme emri gereği soruşturma amacı ile 2 gün poliste tutuklu kalacak.

Alıcıdan satıcıya ulaşıldı

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Hüseyin Özdesoy mahkemede verdiği ifadesinde, önceki gün Narkotik ekipler tarafından alınan bir bilgide zanlı Zakaria El Yousfi’nin tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Zanlının aynı gün Mağusa’da tespit edildiğini belirten Özdesoy, evde yapılan aramada, zanlının elinde 1 adet içinde uyuşturucu madde olduğu düşünülen sarma sigara ile 2 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddenin bulunduğunu açıkladı.

Özdesoy, zanlı Yousfi’nin sorgusu sırasında uyuşturucu maddeyi Mohammad Sani Magajiz’den aldığını itiraf etmesi üzerine ise zanlı Magajiz’in de aynı gün tespit edildiğini söyledi.

Uyuşturucu satışından elde edilen paralara ulaşıldı

Zanlı Yousfi’nin itirafı üzerine Mağusa’daki evinde tespit edilen Mohammad Sani Magajiz’in evine gidildiğini belirten Özdesoy, evde Magajiz ile birlikte 5 kişinin daha tespit edildiğini söyledi.

Evde arama yapıldığını belirten Özdesoy, bir alet çatası içinde içinde uyuşturucu madde kalıntıarı olan poşetlerin bulunduğunu söyledi.

Zanlı Magajiz’in odasında yapılan aramada ise ceketinin cebinde söz konusu alet çantasının anahtarının bulunup emare alındığını söyleyen Özdesoy, zanlının odasında buluna kasanın içinde ise uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 19 bin 320 TL ile 10 Euro’nun bulunduğunu açıkladı.

Evin ortak kullanım alanı olan mutfakta ise farklı yerlerde poşetlerin içinde muhafaza edilen toplam 90 gram sentetik cannabinoid ile kareli kağıtlara sarılı satışa hazır 10 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddenin bulunduğunu ifade eden Özdesoy, ayrıca 2 adet hassas terazinin bulunduğunu açıkladı.

Misafirliğe geldi üstünden uyuşturucu çıktı

Öte yandan polisin zanlı Mohammad Sani Magajiz’in evinde arama yaptığı sırada eve misafir olarak gelen üniversite öğrencisi Khalid Sanusi’nin de şüpheli hareketleri polisin dikkatini çekti. Sanusi’nin üzerinde yapılan aramada polis 1 gram hint keneviri türü uyuşturucu madde buldu. Zanlılar hakkında soruşturma başlatan polis mahkemeden süre talep etti.