‘Utanıyorum’ dedi ve şunları yazdı

Aleyna Tilki, yaşanan terör olayları karşısında bir şey yapamadığından dolayı utandığını ifade etti.

Küçük yaşta sahneye çıktığı için magazin gündemine oturan ve hakkında yapılan haberlerle de geride bıraktığımız yıla damga vuran Aleyna Tilki, ülkede yaşanan terör olayları sonrası hissettiklerini “Ben yazarsam lafımı esirgemem” notuyla paylaştı. Yaşananlara karşı bir şey yapamadığı için kendisini suçlayan Tilki’nin dikkat çekici satırları ise şöyle: “İnsanlar ölmesin diye kalemi elime her alışımda utanıyorum! Ne basit, ne kadar lüks yaşıyorum! Utanıyorum, her şeyi sadece izlemekten. İnsanlık için savaşamayacak kadar küçük oluşumdan. Utanıyorum, her güzelliği katleden, vicdan katillerinden! Bir barış içinde yaşatmadın Dünya!”