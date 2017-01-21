Usta oyuncudan üzücü haber

Usta oyuncudan kötü haber geldi. Bir süredir tedavi gören Ayberk Atilla bu sabah yaşamını yitirdi

1946 doğumlu sanatçı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Sanat hayatına 1967 yılında Lale Oraloğlu Tiyatrosu’nda başladı. Sırasıyla Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde de rol alan Atilla, bir süre aranın ardından yeniden tiyatroya dönerek, BKM Oyuncuları kadrosuna katıldı. Atilla’nın oynadığı çok sayıda film, dizi, tiyatro oyunu bulunuyor.

Ayberk Atilla Kimdir?

Ayberk Atilla 18 Eylül 1946 yılında İstanbul’da doğmuştur. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan sanatçı, sanat hayatına 1967 yılında Lale Oraloğlu Tiyatrosu’nda başladı. Sırasıyla Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde de rol alan Atilla, bir süre aranın ardından yeniden tiyatroya dönerek, BKM Oyuncuları kadrosuna katıldı.

Ayberk Atilla son olarak TRT 1’de yayınlanan 80’ler dizisinin bakkalı olarak karşımıza çıkmıştı. Mehmet bakkal karakterine hayat veren Ayberk Atilla, yakın zamanda popüler dizilerden Kiralık Aşk dizisinde de Sadri Usta karakterini canlandırıyordu.